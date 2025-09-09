Gia Lai muốn di dời khách sạn 11 tầng 'chắn' biển Quy Nhơn

Chính quyền đưa ra phương án xử lý, di dời khách sạn Hải Âu nằm trên khu đất rộng hơn 5.000 m2 sát biển để trả lại không gian công cộng cho người dân và du khách.

Nội dung vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất UBND tỉnh Gia Lai về phương án xử lý khu đất khách sạn Hải Âu ở phường Quy Nhơn Nam, thuộc Công ty CP Xây dựng 47.

Khách sạn Hải Âu nằm ven biển trên trục đường An Dương Vương. Ảnh: Trần Hóa

Công trình xây dựng năm 2005, cao 11 tầng với 170 phòng nghỉ tiêu chuẩn bốn sao, hết thời hạn thuê đất từ năm 2019, đến tháng 8/2024 phải di dời xong. Doanh nghiệp không được bồi thường khi tháo dỡ công trình trên diện tích đất bị thu hồi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đề xuất hai phương án di dời khách sạn Hải Âu. Phương án 1, thực hiện quyết định thu hồi đất năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định (cũ), buộc doanh nghiệp tháo dỡ, bàn giao khu đất để triển khai quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. Việc này nhằm trả lại tầm nhìn thông thoáng, hình thành khu sinh hoạt cộng đồng ven biển.

Phương án 2, khách sạn được tiếp tục hoạt động đến năm 2052, tương ứng thời gian còn lại của khách sạn Hoàng Yến liền kề. Khi đó, cơ quan thuế sẽ rà soát, thu các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá phương án sau giúp tránh lãng phí nguồn lực xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, song sẽ mâu thuẫn với quy hoạch chung TP Quy Nhơn (cũ) do Thủ tướng phê duyệt năm 2015 và quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn năm 2016.

Ngoài Hải Âu, hai khách sạn sát biển là Bình Dương, Hoàng Yến cũng nằm trong diện giải tỏa do che khuất tầm nhìn. Hiện khách sạn Bình Dương đã đồng ý di dời sau khi nhận hơn 43 tỷ đồng bồi thường, khách sạn Hoàng Yến còn thời hạn thuê đất đến năm 2052.

Trần Hóa