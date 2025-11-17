Gia Lai khởi công xây trường nội trú ở 7 xã biên giới

Dự án trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học cho 7.420 học sinh,

Ngày 16/11, dự án được tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng. Xã Ia Nan là điểm khởi công đầu tiên, phục vụ cho gần 1.000 học sinh. Xã có hơn 8.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%.

Phối cảnh dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới.

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài gần 90 km, với 7 xã khó khăn: Ia Mơ, xã Ia Púch, xã Ia Pnôn, Ia Nan, xã Ia Dom, xã Ia Chía, xã Ia O. Khu vực có địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn; việc học tập của con em gặp nhiều trở ngại về đi lại và ăn ở.

Nhằm cải thiện điều này, tỉnh đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp, gồm khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Công trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho con em vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh...

Trần Hóa