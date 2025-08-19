Gia Lai khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Thành

Cụm công nghiệp Bình Thành có quy mô 75 ha, tổng vốn 320 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng.

Sáng 19/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Thành (xã Bình An, huyện Đak Pơ).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Cụm công nghiệp Bình Thành có quy mô 75 ha, do Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư, tổng vốn 320 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng. Hạ tầng được xây dựng đồng bộ với hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và xử lý môi trường đạt chuẩn, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ.

Đến nay, ba doanh nghiệp đã ký hợp đồng ghi nhớ thuê 45,6 ha đất, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 86%, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Các nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6/2026, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng thực hiện dự án. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tập trung nguồn lực triển khai đúng tiến độ, tuân thủ quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường. Ông cũng yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn công trình, lao động, không ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực lân cận.

Lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành và chính quyền xã Bình An tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, thu hút thêm doanh nghiệp vào cụm công nghiệp Bình Thành.

