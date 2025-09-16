Gia Lai hướng tới thành trung tâm năng lượng tái tạo miền Trung - Tây Nguyên

Với tiềm năng dồi dào về gió, mặt trời, thủy điện, sinh khối, Gia Lai có thể trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 16/9, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn GEO (Đức) và Công ty O-Door Việt Nam tổ chức hội thảo "Khơi nguồn năng lượng tương lai", bàn giải pháp phát triển năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero 2050.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, an ninh năng lượng là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển đất nước, đóng góp vào an ninh quốc gia. "Gia Lai có thể trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của miền Trung và Tây Nguyên", ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Oanh

Các chuyên gia cho biết, tổng tiềm năng năng lượng tái tạo của Gia Lai ước khoảng 23.000 MW, với bức xạ mặt trời lớn, tốc độ gió 6-7 m/s và hệ thống thủy điện phong phú. Toàn tỉnh hiện có 61 dự án thủy điện, 17 dự án điện gió, 7 dự án điện mặt trời và hai dự án điện sinh khối đi vào vận hành, sản xuất hơn 12 tỷ kWh mỗi năm và đóng góp khoảng 1.400 tỷ đồng ngân sách.

Kế hoạch đến năm 2026, địa phương sẽ đấu thầu 57 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất hơn 3.000 MW, trong đó có dự án điện gió ngoài khơi công suất 750 MW, vốn đầu tư khoảng 48.000 tỷ đồng. Sản lượng điện sản xuất hàng năm đủ sức biến Gia Lai trở thành điểm sáng của khu vực, đồng thời tạo nền tảng để thu hút các ngành công nghiệp xanh và công nghệ cao.

Hội thảo cũng chứng kiến những bước hợp tác cụ thể, gồm việc trao quyết định cho dự án "Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông"; ký kết hợp tác đào tạo giữa Liên danh GEO - O-Door với Đại học Quy Nhơn; ký ghi nhớ hợp tác giữa INDEL PETRO Việt Nam với GEO và O-Door.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định hội thảo "Khơi nguồn năng lượng tương lai" mở ra một hành trình mới, biến những ý tưởng, khuyến nghị thành hành động, thành cơ chế, chính sách thiết thực. Tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và mong muốn nhà đầu tư "làm thật, kết quả thật, không bán hay chuyển nhượng dự án".

Trương Vương Quốc