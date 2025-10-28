Gia Lai hướng tới 70% dân số mua sắm trực tuyến năm 2030

UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới môi trường cạnh tranh lành mạnh và tăng trưởng bền vững.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến; doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng 23-25% mỗi năm, chiếm khoảng 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Khoảng 65-70% doanh nghiệp trên địa bàn sẽ đáp ứng bộ tiêu chí về thương mại điện tử bền vững.

Gia Lai hướng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua chuyển đổi số. Cụ thể, 75% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh; 100% giao dịch có hóa đơn điện tử; thanh toán không tiền mặt đạt 85% tổng giao dịch; chi phí giao hàng chặng cuối chiếm không quá 15% doanh thu; 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào phát triển thương mại điện tử theo hướng liên kết vùng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực trong tỉnh. Đến năm 2030, giá trị giao dịch B2C (doanh nghiệp - người tiêu dùng) đạt 50% tổng giá trị giao dịch của tỉnh; 65% xã, phường có hộ kinh doanh hoặc thương nhân bán hàng qua kênh trực tuyến. Tỉnh dự kiến tăng cường kết nối giữa khu vực miền núi, đồng bằng và ven biển; khai thác lợi thế về vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, logistics và cảng biển để thúc đẩy thương mại điện tử liên vùng.

Phát triển thương mại điện tử được định hướng gắn với mục tiêu xanh và bền vững. Gia Lai đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sản phẩm sử dụng bao bì nhựa xuống tối đa 40%; tăng tỷ lệ sản phẩm dùng bao bì tái chế lên 50%; ít nhất 40% doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch trong hoạt động logistics và 50% áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ thương mại điện tử. Các trường Đại học Quy Nhơn, Đại học FPT Quy Nhơn và Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn sẽ triển khai chương trình đào tạo chuyên ngành hoặc kỹ năng thương mại điện tử, dự kiến đào tạo hơn 2.500 lượt người trong 5 năm, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý, sinh viên và người dân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh sẽ triển khai các nhóm giải pháp gồm: hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật số, xây dựng nền tảng và hệ thống thương mại điện tử cốt lõi, thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Thế Đan