Gia Lai hợp tác triển khai dự án quản lý tài nguyên nước

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cơ quan quản lý lưu vực sông Rhin-Meuse và Văn phòng quốc tế về nước (Pháp) nhằm thúc đẩy hợp tác trong quản lý tài nguyên nước.

Buổi làm việc trực tuyến ngày 10/9 có sự tham gia của đại diện Ủy ban thượng nguồn sông Rhine và sông Ill. Các bên thảo luận kết quả giai đoạn một của dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Kôn của tỉnh, với tổng ngân sách khoảng 14,6 tỷ đồng, trong đó phía Pháp đóng góp 80%.

Dự án được chia thành 5 hợp phần với mục tiêu thực hiện chính sách quản lý tài nguyên nước trên địa bàn lưu vực sông Kôn. Đến nay, dự án đã hoàn thành sản phẩm bàn giao số một và dự kiến hoàn thành giai đoạn một trong tháng 9. Báo cáo cũng chỉ ra những khoảng trống dữ liệu cần bổ sung ở giai đoạn hai như nước ngầm, chất lượng nước, sử dụng đất và nguồn ô nhiễm phân tán.

Tại cuộc họp, đại diện các bên đã thảo luận làm rõ thêm kết quả của giai đoạn một và bàn thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu ý kiến. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, hoàn thiện thỏa thuận hợp tác, đồng thời phối hợp với các sở ngành, địa phương và đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ông cũng thống nhất chủ trương triển khai song song giai đoạn hai và ba nhằm rút ngắn thời gian.

Thông qua hợp tác, Gia Lai có thể xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Kôn, phục vụ phát triển bền vững.

Thế Đan