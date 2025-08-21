Gia Lai hợp tác doanh nghiệp Mỹ về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai hôm 21/8, ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty TORmem (Mỹ) trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Theo đó, TORmem sẽ khởi xướng và hỗ trợ tỉnh các sáng kiến mang tính đột phá trong các dự án như: Trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale), triển khai các dự án thử nghiệm (PoC) cho khối lượng công việc AI, xây dựng nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn...

Lễ ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai với Công ty TORmem trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Trần Hóa

Đơn vị cũng hỗ trợ tỉnh Gia Lai xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế, kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bán dẫn tại Mỹ và nhiều nước phát triển khác.

Đồng thời, công ty tổ chức đào tạo và hướng dẫn tại chỗ hoặc thông qua các chương trình liên kết, hợp tác để nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ chuyên môn kỹ thuật về AI, nguyên mẫu thiết kế bán dẫn.

Giai đoạn trước mắt, TORmem sẽ đầu tư Phòng thí nghiệm bán dẫn tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh sẽ làm đầu mối phối hợp với TORmem hoặc các đối tác của công ty này để triển khai, cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp thông tin và công nghệ cao trong khu vực. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và dữ liệu lớn. Đồng thời, tỉnh chú trọng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Tuấn kỳ vọng, TORmem sẽ phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn triển khai chương trình đào tạo nhân lực về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Trần Hóa

Theo định hướng đến năm 2030, Gia Lai sẽ triển khai 4 đề án trọng tâm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, AI; bảo đảm an toàn - an ninh mạng; đào tạo nhân lực và phát triển giáo dục STEM; xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.

Hợp tác với TORmem được xem là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội để Gia Lai từng bước tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn, AI và khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ cao trong khu vực.

Trần Hóa