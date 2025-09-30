Gia Lai hoàn thành hai tuyến đường hơn 800 tỷ đồng

Tuyến tránh ĐT 633 và đường Điện Biên Phủ nối dài, với tổng mức đầu tư 855 tỷ đồng, giúp kết nối giao thông ven biển, phát triển du lịch.

Ngày 30/9, tỉnh Gia Lai khánh thành tuyến tránh ĐT 633, dài hơn 3,5 km, nối từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (qua xã Đề Gi), là đường cấp III đồng bằng với vận tốc 80 km/h, nền đường rộng 20,5 m, 4 làn xe hỗn hợp; tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng. Dự án khởi công cuối năm 2022.

Tuyến tránh ĐT 633 được khánh thành sáng 30/9. Ảnh: Vương Quốc

Công trình giúp tăng cường kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông - Tây, kết nối đường ven biển, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Tuyến đường cũng mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Cùng ngày, đường Điện Biên Phủ nối dài cũng được khánh thành, tuyến bắt đầu khu đô thị Diêm Vân, qua phường Quy Nhơn Đông đến xã Tuy Phước, dài tuyến 1,59 km, vận tốc thiết kế 50 km/h, nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bố trí 4 làn xe.

Trên tuyến xây hai cầu lớn là cầu Nhơn Bình và cầu Chợ Góc; tổng mức đầu tư 519 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 8/2021. Tuyến đường cũng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước.

Vương Quốc