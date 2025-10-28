Gia Lai hỗ trợ hơn 400 tàu cá

Gia LaiChủ 424 tàu cá được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng và tiền tương đương 30 kg gạo mỗi người, tổng kinh phí khoảng 8,8 tỷ đồng.

Ngày 27/10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết hỗ trợ ổn định đời sống đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu ở cảng Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo đó, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 424 tàu cá không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định hoặc hoạt động sai nghề. Đây là những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao tái diễn vi phạm IUU, tác động tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy sản ven biển ngày càng suy giảm do cường độ khai thác quá mức. Việc không cho phép các tàu cá không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động đã và đang phát sinh tình trạng nhiều chủ tàu và lao động trên tàu mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội tại các địa phương ven biển.

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi nghề của ngư dân chưa thể thực hiện ngay, cần có sự hỗ trợ kịp thời từ ngân sách địa phương để ổn định đời sống ngư dân, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì ổn định chính trị - xã hội tại địa phương.

Nghị quyết nhằm hỗ trợ đời sống cho các hộ ngư dân có tàu cá không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản, hoặc hoạt động sai nghề. Từ đó giảm bớt khó khăn trước mắt, ổn định thu nhập, đời sống cho chủ tàu và các thành viên trong hộ gia đình. Loại bỏ tình trạng tồn tại các tàu cá không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, gây khó khăn cho công tác quản lý nghề cá.

Vì vậy, tỉnh Gia lai sẽ hỗ trợ chủ tàu cá và các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu cá bằng tiền tương đương với mức 30 kg gạo một người hàng tháng. Mỗi hộ chủ tàu cá sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng. Thời gian hỗ trợ tính từ tháng 9/2025 đến hết năm.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện khoảng 8,8 tỷ đồng được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trần Hóa