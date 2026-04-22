Gia Lai giữ hơn 60 ha chè phục vụ du lịch

UBND tỉnh Gia Lai quyết định giữ nguyên hơn 62 ha chè gắn với hàng thông trăm tuổi nhằm phục vụ du lịch, còn lại 236 ha chuyển đổi sang trồng cà phê.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho Công ty cổ phần Chè Biển Hồ cổ phần hóa 607 ha chè, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trong đó, đất trồng chè 299 ha, đất trồng cà phê 250 ha, còn lại là đất bờ lô, trụ sở làm việc, nhà máy...

Khu đồi chè hiện gắn với hàng thông trăm tuổi là địa điểm hút khách du lịch. Ảnh: Kim Thi

Tháng 6/2025, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất cho Công ty cổ phần Chè Biển Hồ chuyển đổi hơn 236 ha cây chè sản xuất kém hiệu quả sang trồng cà phê. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất chè trong những năm gần đây không hiệu quả, khó tiêu thụ dẫn đến thua lỗ. Do đó, việc duy trì sản xuất chè có nguy cơ làm gia tăng lỗ lũy kế.

Ngoài việc chuyển hơn 236 ha chè sang trồng cà phê, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty phải giữ lại hơn 62 ha nhằm phục vụ cảnh quan, du lịch.

Thời gian qua, các hộ dân nhận khoán chè trong số 62 ha này cùng công ty đã đề nghị chuyển đổi bổ sung khoảng 40 ha chè tại khu vực hồ Ya Lũ sang trồng cà phê. Tuy nhiên, ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh quyết định giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè gắn với cảnh quan du lịch hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh, hồ Ya Lũ vì khu vực này là không gian cảnh quan đặc trưng, có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, du lịch.

Đồi chè gắn với cảnh quan du lịch chùa Bửu Minh. Ảnh: Kim Thi

Bên cạnh đó, khu vực này nằm trong ranh giới nghiên cứu lập Quy hoạch chung Khu Du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya đến năm 2050.

Kim Thi