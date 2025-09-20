Gia Lai giỗ Hoàng đế Quang Trung

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng hàng nghìn người dân dâng hương, tưởng nhớ vua Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), sáng 20/9.

Đây là lần giỗ thứ 233 (1792-2025) của ông. Sự kiện nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vua Quang Trung – người anh hùng dân tộc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Trần Hóa

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh... cùng lãnh đạo, cán bộ, người dân dâng hương, tưởng nhớ hoàng đế Quang Trung. Đây là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai (mới) tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung sau khi sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.

Lễ giỗ là dịp để ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn, do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, và Nguyễn Lữ lãnh đạo. Trong đó, vua Quang Trung – Nguyễn Huệ, nổi bật là một vị tướng tài ba, bách chiến bách thắng.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: Trần Hóa

Ông là người đã lãnh đạo quân đội Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân, trở thành lực lượng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt.

Sinh năm 1753 tại làng Kiên Mỹ ( huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cũ), Quang Trung – Nguyễn Huệ đã dành trọn cuộc đời ngắn ngủi 39 năm của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông qua đời vào ngày 29/7 âm lịch năm 1792, khi đất nước đang trên đà phát triển thịnh vượng.

Trần Hóa