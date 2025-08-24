Gia Lai duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu du lịch 6.300 ha

Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya có quy mô dự kiến 6.300 ha, mục tiêu trở thành khu du lịch sinh thái, văn hóa quốc gia.

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya đến năm 2050. Đây là bước quan trọng làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Khu du lịch thuộc xã Biển Hồ và phường Thống Nhất, giáp dãy núi Chư Mân và quốc lộ 14. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch lên đến 6.300 ha.

Đồ án quy hoạch gồm nhiều khu chức năng như khu danh thắng Biển Hồ, khu cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, đồi chè, rừng thông, khu dân cư sinh thái, khu du lịch nghỉ dưỡng cùng không gian lễ hội hoa dã quỳ gắn với núi lửa.

Theo định hướng, Biển Hồ - Chư Đăng Ya sẽ trở thành khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng quan trọng phía Tây tỉnh Gia Lai, có sức cạnh tranh với các điểm đến quốc tế.

Dự toán chi phí lập quy hoạch khoảng 6,4 tỷ đồng từ vốn ngân sách, tiến độ hoàn thành trong 6 tháng. Sở Xây dựng được giao tổ chức triển khai đồ án quy hoạch trên.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh Biển Hồ - Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên quý hiếm, mang giá trị tự nhiên và văn hóa không chỉ của tỉnh mà còn ở tầm quốc gia. Ông yêu cầu quy hoạch cần thực hiện khẩn trương nhưng kỹ lưỡng, có tầm nhìn dài hạn, gắn với hạ tầng giao thông, mở rộng vùng bảo vệ cảnh quan để đảm bảo phát triển bền vững.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 12/6, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch.

Đình Trí