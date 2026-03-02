Gia Lai duyệt đầu tư khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh rộng hơn 368 ha, tổng vốn 2.554 tỷ đồng, dự kiến vận hành cuối 2029 hoặc đầu 2030.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội, trụ sở tại phường Quy Nhơn Đông.

Dự án đặt tại xã Phù Cát (trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cho thuê đất. Tổng vốn đầu tư 2.554 tỷ đồng, trong đó 383 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu, còn lại huy động.

Khu công nghiệp sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng trên diện tích 368,1 ha, gồm san nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện và cây xanh. Khu công nghiệp này định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, cho thuê đất công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng.

Theo kế hoạch, dự án khởi công từ quý IV năm nay, bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ quý III/2027 và hoàn thành trong tối đa 48 tháng.

Khu công nghiệp Cát Trinh định hướng thu hút các ngành sản xuất đa lĩnh vực, cho thuê đất đã hoàn thiện hạ tầng. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dành 20 ha, tương đương khoảng 5% diện tích, để cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup trong khu vực kinh tế tư nhân thuê theo chính sách ưu đãi.

Theo quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh có 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.400 ha, bình quân khoảng 55 ha mỗi cụm. Tính đến năm 2025, tỉnh đã thành lập 62 cụm công nghiệp, trong đó 46 cụm đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy bình quân 82%.

Từ 1/7/2025, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch.

Phương Uyên