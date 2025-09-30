Gia Lai đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lệ Thanh

Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thương mại biên giới.

Hội nghị diễn ra ngày 27/9 tại Hội trường 2/9 (phường Pleiku). Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh đây là dịp chính quyền lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện các đột phá chiến lược giai đoạn mới. Ông khẳng định phương châm "5 cùng": cùng lắng nghe, bàn bạc, thực hiện, chia sẻ kết quả và tháo gỡ khó khăn, nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư thuận lợi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Theo báo cáo, đến cuối tháng 8, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thu hút 37 dự án với tổng vốn đăng ký gần 644 tỷ đồng, thực hiện đạt hơn 319 tỷ đồng (49,6%). Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 155 triệu USD, trong đó nhập khẩu 92 triệu USD, xuất khẩu 63 triệu USD. Lượng phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh tăng lần lượt 31,5% và 9,4% so với cùng kỳ 2024.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp nêu vướng mắc trong vận tải xuyên biên giới, gây gián đoạn chuỗi logistics. Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị, tập trung vào quy trình vận tải liên vận, thời gian hoạt động cửa khẩu, thủ tục hải quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ tư duy "kiểm soát" sang "phục vụ và sáng tạo", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ông cho biết tỉnh định hướng phát triển thương mại biên giới, kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với cảng hàng không và cảng biển phía Đông, phấn đấu đến 2030 kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2-3 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, sớm giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, mở rộng đầu tư phù hợp với tiềm năng và định hướng của tỉnh, cùng chính quyền chăm lo đời sống người dân vùng biên, giữ vững an ninh.

Thế Đan