Gia Lai điều chỉnh quy mô dự án cấp nước sinh hoạt

UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt xã Phước An, Phước Thành, mở rộng quy mô hạ tầng nhằm nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch.

Theo quyết định ban hành ngày 5/12, dự án được điều chỉnh một số nội dung liên quan chủ đầu tư, địa điểm thực hiện và quy mô đầu tư. Cụ thể, chủ đầu tư dự án được chuyển từ UBND huyện Tuy Phước sang Trung tâm Nước sạch nông thôn, đơn vị chuyên trách trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt. Việc thay đổi này nhằm nâng cao tính chuyên môn trong quản lý, vận hành và khai thác công trình sau đầu tư.

Về địa điểm, dự án trước đây triển khai tại các xã Phước An, Phước Thành và Phước Lộc (thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trước đây) nay được điều chỉnh địa danh theo đơn vị hành chính mới là xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai.

Quy mô đầu tư của dự án được làm rõ và điều chỉnh theo hướng cụ thể hơn. Theo đó, dự án sẽ xây dựng công trình thu nước tại sông Hà Thanh, cùng tuyến ống dẫn nước thô về nhà máy xử lý. Nhà máy xử lý nước được đầu tư với công suất thiết kế 4.000 m3 mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho khu vực dân cư trong vùng dự án.

Hệ thống mạng lưới đường ống phân phối nước cũng được xác định chi tiết, bao gồm ống HDPE và ống thép mạ kẽm. Tổng chiều dài tuyến ống khoảng 143 km, bảo đảm khả năng cấp nước đến các khu dân cư phân tán trên địa bàn. Ngoài ra, dự án còn đầu tư lắp đặt 5.502 đồng hồ nước cho các hộ dân đăng ký sử dụng nước, góp phần quản lý tiêu thụ nước minh bạch, hiệu quả.

Tổng mức đầu tư của dự án được giữ nguyên ở mức gần 65,5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 52,3 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm ngân sách tỉnh Gia Lai và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án sẽ thi công trong năm 2026.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng nước của người dân. Khi hoàn thành, hệ thống cấp nước sinh hoạt này sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an sinh xã hội cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn.

Nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Tuy Phước chủ yếu phụ thuộc vào giếng khoan và giếng đào. Ảnh: Nguyễn Oanh

Xã Tuy Phước Tây hiện có khoảng 1.100 hộ dân với hơn 33.500 nhân khẩu. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được tiếp cận nước sạch tập trung còn thấp. Theo thống kê của địa phương, chỉ khoảng 11% hộ dân đang sử dụng nước sạch được kết nối từ hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn. Phần lớn địa bàn, gồm 12 thôn còn lại, hiện chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung.

Nguồn nước sinh hoạt của người dân chủ yếu phụ thuộc vào giếng khoan và giếng đào, trong đó khoảng 80% hộ sử dụng giếng khoan. Chất lượng nước tại nhiều khu vực chưa bảo đảm do bị nhiễm phèn. Vào mùa khô, một số thôn thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước, nhiều giếng không đủ lưu lượng để sử dụng. Để có nước sinh hoạt, người dân phải lọc nước qua chum, vại; một số hộ có điều kiện hơn tự xây bể lọc thủ công bằng các lớp cát, sỏi để cải thiện chất lượng nước.

Thế Đan