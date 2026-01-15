Gia Lai đấu giá khu đô thị 200 ha tại Pleiku

UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị CK54 tại phường Pleiku, với giá khởi điểm hơn 2.247 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, khu đất đưa ra đấu giá có diện tích hơn 200 ha, nằm tại khu vực trung tâm đô thị Pleiku, gần sân bay Pleiku. Khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Theo quy hoạch, khu đất được phát triển thành khu đô thị với hơn 1.500 sản phẩm nhà ở, gồm biệt thự đơn lập, song lập, biệt thự sân golf và nhà ở liền kề. Dự án còn bố trí các công trình thương mại - dịch vụ, nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội, giáo dục, y tế, cây xanh và sân golf, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 17.200 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất. Tiến độ đầu tư được chia làm hai giai đoạn trong vòng 72 tháng, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trước khi triển khai xây dựng nhà ở và các công trình thương mại - dịch vụ.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án được UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Gia Lai chủ trì theo quy định.

Kế hoạch đấu giá khu đô thị CK54 nằm trong danh mục khoảng 138 dự án dự kiến đấu giá, đấu thầu năm nay, trải rộng trên các lĩnh vực năng lượng, môi trường, bất động sản, thương mại - dịch vụ và du lịch. Trong số này, 24 dự án sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất, phần còn lại đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Các dự án đấu giá đất tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nhà ở và thương mại - dịch vụ, với nhiều dự án quy mô lớn tại khu vực trung tâm Pleiku như khu đô thị CK54, khu đô thị sinh thái Trà Đa, cùng các khu dân cư và chung cư thương mại.

Sau sáp nhập với Bình Định, Gia Lai mở rộng không gian phát triển với quy mô kinh tế lớn hơn và quỹ đất dồi dào. Tính đến tháng 11, tỉnh đã thu hút 172 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 157.000 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 1,4 tỷ USD.

