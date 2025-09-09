Gia Lai đặt mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và đảm bảo an sinh xã hội trong tháng 9.

Chiều 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó chủ tịch chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.

Theo báo cáo, tháng 8, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, diện tích lúa vụ mùa đạt hơn 52.200 ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản ước hơn 29.000 tấn, tăng 2,4%. Chăn nuôi kiểm soát dịch bệnh, tổng đàn vật nuôi tăng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ, lũy kế 8 tháng tăng 9%. Trong tháng, 8 dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành, tạo động lực phát triển. Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.200 tỷ đồng, tăng 23,3%; 8 tháng đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 12%.

Du lịch đón 1,15 triệu lượt khách, 8 tháng gần 9,8 triệu lượt, doanh thu hơn 22.000 tỷ đồng. Thu ngân sách 8 tháng gần 18.400 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán.

Tỉnh thu hút mới 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 16.800 tỷ đồng, trong đó 4 dự án FDI với vốn tương đương 243 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 8, toàn tỉnh có 135 dự án với tổng vốn hơn 74.300 tỷ đồng. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Gia Lai đạt 85,5 điểm, tăng 8,48 điểm so với tháng 7, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kết luận hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đồng thời yêu cầu tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ông nhấn mạnh chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm "5 cùng": lắng nghe, bàn bạc, thực hiện, chia sẻ kết quả và tháo gỡ khó khăn.

Tỉnh cũng ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai các dự án trọng điểm năm 2025; thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề gắn với việc làm. Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư.

Bên cạnh đó, Gia Lai chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 - 2030), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cùng các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn sắp tới. Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong điều hành, "hết việc, không hết giờ", phát huy trách nhiệm, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thế Đan