Gia Lai đặt mục tiêu giảm hộ nghèo

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2025, kỳ vọng đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,24%, tương ứng 9.404 hộ thoát nghèo.

Trong đó, khu vực 77 xã, phường phía Tây Gia Lai đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,04% (7.662 hộ thoát nghèo). Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng dự kiến giảm trên 3%.

Để đạt mục tiêu, tỉnh tập trung tuyên truyền chính sách, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời triển khai nhiều giải pháp như đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, cùng với công tác kiểm tra, giám sát kết quả.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giúp hộ nghèo, cận nghèo tham gia lao động sản xuất. Sở cũng phối hợp Binh đoàn 15, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa, biên giới.

Năm 2025, tỉnh dự kiến đào tạo nghề cho 2.753 lao động nông thôn, trong đó ít nhất 1.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tư vấn, giới thiệu việc làm cho 11.620 lao động, riêng hộ nghèo và cận nghèo khoảng 2.953 người; đồng thời hỗ trợ gần 200 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lồng ghép nguồn vốn để hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo.

UBND các xã, phường cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết, bám sát từng hộ, ưu tiên các khóa đào tạo nghề ngắn hạn (3-4 tháng) để người dân sớm có việc làm. Các sở, ngành sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát, tháo gỡ vướng mắc, nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững trong năm 2025.

Thế Đan