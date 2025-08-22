Gia Lai đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hướng tới phát triển bền vững

Tỉnh tập trung phát triển sản phẩm du lịch theo đặc trưng từng vùng, hướng tới mục tiêu mỗi tháng trong năm đều trở thành mùa du lịch của địa phương.

Sáng 20/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, đã tiến hành khảo sát tour du lịch khám phá đầm Thị Nại. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND phường Quy Nhơn; Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ hai bên phải) tham quan làng chài Hải Minh. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan một số điểm đến trong tour mới như làng chài Hải Minh, tượng đài Trần Hưng Đạo, tháp Thầy Bói và khu vực Cồn Chim - những địa danh tiêu biểu mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và sinh thái đặc trưng của địa phương.

UBND phường Quy Nhơn cho biết, tour khám phá đầm Thị Nại là sản phẩm du lịch mới đăng ký triển khai trong năm 2025. Đây là tour cộng đồng kết hợp văn hóa - lịch sử - trải nghiệm thiên nhiên, được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm du lịch của khu vực.

Để khai thác hiệu quả tuyến du lịch này, phường đang tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, trong đó có việc xây dựng bờ kè dân sinh chống sạt lở, cải tạo cảnh quan tại làng chài Hải Minh, chỉnh trang khu vực xung quanh tượng đài Trần Hưng Đạo và quy hoạch lại không gian tại tháp Thầy Bói nhằm đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và tiện nghi cho du khách.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị lữ hành trong việc xây dựng, triển khai sản phẩm du lịch mới. Bà khẳng định, việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng địa phương sẽ góp phần thu hút du khách, đồng thời tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân.

Phó chủ tịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc khảo sát toàn diện các tiềm năng, tài nguyên du lịch trên địa bàn, từ đó xây dựng chiến lược phát triển du lịch của tỉnh theo hướng căn cơ, bài bản và bền vững.

Trong định hướng chung, tỉnh sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với đặc điểm tự nhiên, văn hóa của từng vùng - đặc biệt là khu vực Gia Lai Đông và Gia Lai Tây nhằm tạo điều kiện để mỗi tháng trong năm đều trở thành "mùa du lịch" của tỉnh nhà. Đồng thời, cần xác định rõ các phân khúc thị trường khách để từ đó xây dựng chiến lược quảng bá hiệu quả, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng nhóm đối tượng.

Với lợi thế là địa phương có nhiều danh thắng, di tích và bản sắc văn hóa phong phú, Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng khai thác chiều sâu các giá trị lịch sử - văn hóa bản địa, gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc riêng của từng vùng miền.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: "Việc xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, có chiều sâu và tính bền vững đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và các đơn vị quản lý điểm đến. Chỉ khi có sự tham gia tích cực từ các bên, ngành du lịch mới có thể phát triển hiệu quả và lâu dài".

Thế Đan