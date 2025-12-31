Gia Lai cắt giảm hơn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Tỉnh Gia Lai đã cắt giảm hơn 55% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rút từ 3 ngày xuống còn 3 giờ.

Ngày 30/12, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết trong năm qua tỉnh ban hành ba phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, tập trung vào 790 thủ tục thuộc nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận.

Qua ba đợt rà soát, 100% thủ tục hành chính thuộc diện xem xét được cắt giảm, với mức giảm bình quân 55,15% thời gian, vượt 25,15% so với mục tiêu đề ra.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Hóa

Gia Lai cũng ban hành quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư - nông nghiệp - môi trường - xây dựng - phòng cháy chữa cháy. Theo đó, thời gian giải quyết dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống 38 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 3 giờ.

Tỉnh lần đầu triển khai thủ tục hành chính "không phụ thuộc địa giới hành chính", ban hành danh mục 100% thủ tục áp dụng hình thức này và hoàn tất cấu hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng. Đồng thời, địa phương thực hiện miễn, giảm phí, lệ phí khi người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục trực tuyến nhằm giảm chi phí tuân thủ.

Nhiều mô hình mới được triển khai như đại lý dịch vụ công trực tuyến tại ngân hàng, bưu điện văn hóa xã; quầy ưu tiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thí điểm ki-ốt dịch vụ công tại 10 đơn vị lực lượng vũ trang.

Khu kinh tế Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phương Mai, gồm nhiều phân khu chức năng: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển, du lịch, đô thị và dịch vụ...Ảnh: Trần Hóa

Gia Lai cũng tái cấu trúc quy trình liên thông đất đai - thuế, giảm số lượt đi lại, số lần bổ sung hồ sơ và rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Trong năm, tỉnh đã đào tạo 6.276 lượt cán bộ, công chức cấp xã về nghiệp vụ, kỹ năng số và ứng dụng AI trong xử lý công việc, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thống nhất quy trình giải quyết thủ tục ở cơ sở.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến nay địa phương hoàn thành 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ hai trong 34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Ông Lâm Hải Giang cho biết từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định nhiệm vụ kiến tạo, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Thời gian tới, cải cách thủ tục hành chính sẽ được triển khai theo hướng thực chất, tinh giản và thuận lợi hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tiếp cận, thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính, tăng phối hợp và tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trần Hóa