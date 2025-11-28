Gia Lai cấp phép ba dự án khu đô thị hơn 570 ha tại Đề Gi

UBND tỉnh Gia Lai vừa trao giấy phép đầu tư cho Công ty cổ phần Arque Degi, triển khai ba dự án thuộc quần thể khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đề Gi - Vũng Bồi.

Ba dự án được trao quyết định đầu tư lần lượt là khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu 16.1), Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu 16.2) và Bắc đầm Đề Gi (phân khu 16.3), với tổng vốn hơn 8.554 tỷ đồng đều do Công ty Cổ phần Arque Degi là chủ đầu tư.

Cụ thể, khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi tại xã Đề Gi, quy mô khoảng 225 ha, vốn đầu tư hơn 2.277 tỷ đồng. Dự án gồm khách sạn và villas nổi trên mặt đầm, biệt thự núi, bến siêu du thuyền, sân golf và làng nghỉ dưỡng, hướng đến mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ và bến siêu du thuyền Đề Gi.

Bán đảo Vũng Bồi tại cửa biển Đề Gi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phạm Linh

Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi có quy mô khoảng 187 ha tại xã An Lương, tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng. Dự án hình thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, tích hợp các chức năng du lịch, thương mại, dịch vụ, công viên cây xanh và hạ tầng xã hội.

Còn Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi cũng đặt tại xã An Lương, có quy mô khoảng 160 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.581 tỷ đồng. Dự án gồm khu dịch vụ nổi trên mặt nước, các công trình thương mại, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các dự án này có thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện bồi thường, tái định cư và hỗ trợ sinh kế cho người dân, đảm bảo không phát sinh xung đột với khu vực neo đậu tàu thuyền. Cốt lõi của các dự án trên là biến đầm Đề Gi thành cộng đồng du thuyền không phát thải đầu tiên tại châu Á, vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, công nghệ quản lý nước hiện đại và hệ thống động lực xanh cho du thuyền.

Ba dự án trên thuộc quần thể không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến siêu du thuyền Đề Gi quy mô gần 5.200 ha được UBND tỉnh Bình Định cũ phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vào tháng 5 vừa qua. Theo đề xuất trước đó của Công ty cổ phần Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson, khu du lịch nghỉ dưỡng và bến siêu du thuyền Đề Gi có tổng vốn đầu tư khoảng 105.750 tỷ đồng (4,5 tỷ USD).

Đầm Đề Gi có diện tích khoảng 1.570 ha, nước trong xanh, cảnh quan tự nhiên đẹp, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới, biến khu vực ven biển Đề Gi, An Lương thành cực tăng trưởng kiểu mẫu, thúc đẩy đô thị hóa thông minh và nâng cao khả năng cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Phương Uyên