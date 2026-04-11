Gia Lai cấm dạy bù để nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp lễ

Gia LaiCác trường không được dạy bù, hoán đổi thời gian học tập để cho học sinh nghỉ 9 ngày liên tiếp, dịp 30/4 và 1/5.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát đi thông báo tới các trường hôm nay, sau khi phát hiện một số nơi tổ chức dạy bù chương trình để kéo dài kỳ nghỉ lễ.

Học sinh một trường miền núi ở Gia Lai. Ảnh: Trần Hóa

Theo Sở, việc này có thể dẫn đến sai lệch về khung kế hoạch năm học, ảnh hưởng chất lượng dạy và học cũng như việc chấp hành các quy định của ngành và tỉnh.

Do đó, cơ quan này yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm chương trình đã được phê duyệt, không tự ý điều chỉnh, rút gọn hoặc dồn tiến độ chương trình. Sở sẽ kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện sẽ xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng và các cá nhân liên quan.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với trên 700.000 học sinh.

Năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù thứ hai. Nếu có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, họ được nghỉ 3 ngày liên tục (từ 25 đến 27/4). Với kỳ nghỉ 30/4-1/5, người nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5.

Trước một số đề xuất hoán đổi để kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, hôm 10/4, Bộ Nội vụ khẳng định không có chủ trương trên.

Trần Hóa