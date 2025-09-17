Gia Lai cải tiến cơ chế một cửa

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quy định mới về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm việc thực hiện thông suốt, hiệu quả trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ không để thủ tục hành chính trở thành rào cản đối với người dân, doanh nghiệp hay điểm nghẽn trong quản lý nhà nước.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, giúp người dân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả thuận tiện, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí. Cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh số hóa, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành để tái cấu trúc quy trình, biểu mẫu điện tử. Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chính:

Hoàn thiện pháp lý: Rà soát, ban hành các quy định, chính sách mới, trong đó có đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến: Chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu; công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp toàn trình; chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

Triển khai thủ tục hành chính phi địa giới hành chính: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; tập huấn và mở rộng ứng dụng trên Hệ thống VNPT-iGate.

Số hóa và tái sử dụng dữ liệu: Phê duyệt danh mục hồ sơ bắt buộc số hóa; hướng dẫn cán bộ triển khai số hóa phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cải tiến quy trình, cắt giảm thời gian: Tái cấu trúc các quy trình nội bộ, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

Tuyên truyền, hỗ trợ người dân: Xây dựng tài liệu, video, đồ họa hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh truyền thông trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện đại chúng.

UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới chỉ đạo, điều hành; đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kế hoạch kỳ vọng góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Gia Lai.

Thế Đan