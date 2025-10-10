Gia Lai ban hành quy chế phối hợp quản lý tại cửa khẩu Lệ Thanh

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về quy chế phối hợp quản lý hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh.

Quy chế gồm 4 chương, 22 điều, quy định rõ mục đích, nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu. Nội dung bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh của người và phương tiện vận tải; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; bảo quản tài sản nhà nước và quản lý các dịch vụ hỗ trợ thương mại trong khu vực cửa khẩu.

Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối giữa các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Việc phối hợp được triển khai theo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và đúng chức năng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các lực lượng hoạt động tại cửa khẩu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực thi công vụ công minh, chính trực, đảm bảo an ninh, trật tự và môi trường an toàn cho cá nhân, tổ chức ra vào cửa khẩu. Quy chế cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ tài sản công, giữ gìn hình ảnh cửa khẩu văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác, giao thương, ổn định quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, hải quan và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng các lực lượng kiểm dịch và chính quyền địa phương liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao.

Việc ban hành quy chế được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho hàng hóa và người qua lại biên giới. Đồng thời, đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng mô hình cửa khẩu văn minh, hiện đại, hướng tới phát triển "cửa khẩu số", góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và phát triển bền vững cho tỉnh Gia Lai.

Thế Đan