Giá kẹo Halloween nói gì về lạm phát ở Mỹ?

Một số người Mỹ sốc trước giá kẹo mùa Halloween khi lạm phát đẩy chi phí sản xuất và giá các nguyên liệu như đường, bột mì và sữa lên cao.

Người mua sắm Halloween năm nay có thể sẽ "bị ghẹo nhiều hơn và cho kẹo ít hơn" (more tricks and fewer treats), một cách ví von của Wall Street Journal từ trò chơi "bị ghẹo hay cho kẹo" (trick or treat) vào dịp này.

Lạm phát tăng vọt không chỉ gây căng thẳng cho người mua nhà, tài xế và người mua vé máy bay. Giờ đây, nó còn phủ bóng các quầy kẹo dịp Halloween. Theo Bộ Lao động Mỹ, giá kẹo đã tăng hơn 13% so với một năm trước, mức tăng kỷ lục trong lịch sử.

Các nhà sản xuất kẹo cho biết chi phí lao động leo thang, cùng với giá bột và đường tăng chóng mặt là nguyên nhân. Wall Street Journal ghi nhận khách hàng bị sốc vì thấy giá niêm yết ở các quầy bán kẹo trong siêu thị. Họ phải lựa chọn giữa việc tốn nhiều tiền hơn cho đồ ngọt hay bỏ qua niềm vui Halloween. Tại Mỹ, người dân hay có phong tục phát kẹo cho trẻ em dịp lễ hội này.

Keegan Kipke, 19 tuổi, đã đối mặt với tình huống khó xử này vào đầu tháng tại một trạm xăng ở Ionia, Michigan. Anh vào cửa hàng tiện lợi của trạm xăng để mua một số đồ dự phòng khi đi đường.

Anh để mắt đến một túi kẹo Swedish Fish mà mình yêu thích và nhìn thấy giá 10,99 USD. "Tôi đã nghĩ không đời nào mà túi kẹo này lại đắt đến vậy", Kipke cho rằng 6 USD mới là hợp lý. Vì vậy, anh quyết định rời cửa hàng mà không mua gì cả. "Nó không đáng", anh nói.

Đà tăng của giá kẹo tại Mỹ qua các năm. Nguồn: Quartz

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, các hộ gia đình trung bình dự kiến sẽ chi khoảng 100 USD cho bánh kẹo, trang phục, đồ trang trí và các mặt hàng liên quan cho Halloween. Mức chi phí này cao thứ hai trong các năm, chỉ sau con số kỷ lục 103 USD năm ngoái. Để so sánh, các gia đình đã chi khoảng 74 USD cho Halloween 2015.

Các nhà sản xuất kẹo cho biết lạm phát đã làm tăng chi phí sản xuất và giá các nguyên liệu như đường, bột mì và sữa. Theo Bộ Lao động, chi phí đầu vào của nó đã cao hơn tỷ lệ lạm phát tiêu dùng nói chung, vốn đã tăng 8,2% vào tháng 9, và dao động gần mức cao nhất trong 4 thập kỷ.

Theo Bloomberg, giá đường tinh luyện của Mỹ đã tăng vọt trong năm nay sau khi hạn hán làm ảnh hưởng đến vụ mùa củ cải đường ở các bang phía bắc. Chocolate cũng bị ảnh hưởng bởi lạm phát trong những tháng gần đây, một phần do các nhà sản xuất chocolate chịu chi phí cao hơn.

Sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng do đại dịch và sau đó là cuộc chiến ở Ukraine đã tràn sang các thị trường ca cao. Hồi tháng 7, Nestle công bố mức tăng giá 6,5%, với lý do chi phí nguyên liệu, năng lượng, đóng gói và vận chuyển tăng.

Tháng qua, giá thực phẩm tại Mỹ đã tăng 11,2% so với cùng kỳ 2021. Riêng bánh ngọt, bánh nướng nhỏ và bánh quy tăng 16%; kẹo và kẹo cao su tăng 13,1%. Và đây là mức tăng trước khi cơn sốt đường Halloween đạt đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất lớn nhất cho biết đang cố gắng giữ giá cả phải chăng trong dịp Halloween này. Hershey nói không tăng giá một số loại kẹo từ tháng 6. Bên cạnh loại chocolate cùng tên công ty, họ còn sản xuất Kit Kat, Reese’s Peanut Butter Cups và các sản phẩm khác.

Giá kẹo tăng thậm chí còn thu hút sự chú ý của một số chính trị gia. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuần trước đã nói về giá kẹo tăng cao và so sánh nó với sự giàu có ngày càng tăng của Mars, vốn đã tăng doanh thu trong đại dịch.

Mars là nhà sản xuất M&M's, Skittles và Starburst. Tuần trước, hãng này cho biết sẽ giữ giá kẹo bất cứ khi nào có thể, vì đây là một năm khó khăn với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Datasembly - chuyên theo dõi dữ liệu sản phẩm, cho biết giá các mặt hàng Starburst và Skittles đã có mức tăng lớn nhất, lần lượt là 35% và 42% kể từ năm ngoái, so với 10 loại kẹo Halloween phổ biến khác. Trong khi đó, giá các thanh Crunch và Butterfinger tăng 6-7%.

Nhìn chung, Datasembly cho biết ngành bánh kẹo có mức tăng giá lớn nhất so với bất kỳ loại hàng tạp hóa nào trong những tháng gần đây. Trên Amazon, giá của túi Sour Patch Kids loại family-size (loại lớn) đã tăng lên 16,99 USD trong tháng này, từ 12 USD vào tháng 10 năm ngoái. Một túi Snickers fun-size (loại nhỏ) có giá hơn 12 USD, tăng từ gần 5 USD so với cùng kỳ 2021.

Ngoài xu hướng tăng giá, một số người tiêu dùng nhận thấy bánh kẹo mùa Halloween bé hơn. Theo Washington Post, khách hàng đỗ lỗi do "shrinkflation", tức lựa chọn làm nhỏ kích thước sản phẩm thay vì tăng giá bán của nhà sản xuất.

Ví dụ, một túi chocolate đen Hershey’s Kisses giờ đã nhỏ hơn trước vài ounce. Pack hai gói Reese’s Peanut Butter Cups nhẹ hơn một phần mười ounce. Còn thanh chocolate sữa Cadbury thì ít hơn khoảng 10%. Dù vậy, theo các chuyên gia, xu hướng các gói kẹo bánh ngày càng nhỏ hơn ở Mỹ đã có trước lạm phát.

Phiên An (theo WSJ, Washington Post, Forbes)