Giá iPhone tăng 80% sau 14 năm

Người mua iPhone 13 phải bỏ ra số tiền cao hơn khoảng 400 USD so với giá iPhone đời đầu năm 2007.

Nghiên cứu của tổ chức tư vấn tài chính Self cho thấy giá trung bình của iPhone đã tăng gần gấp đôi so với khi dòng máy này xuất hiện lần đầu.

Cụ thể, so với năm 2007, người dùng thế giới phải bỏ ra số tiền cao hơn 437 USD để mua được một chiếc iPhone đời mới. Con số này cao hơn 81% so với mức giá iPhone đầu tiên. Ngoài ra, giá của những chiếc iPhone đầu bảng cũng tăng khoảng 7,75% mỗi năm.

Nghiên của được thực hiện tại 38 thị trường mà iPhone đang được bán, ở cả châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Công ty này sử dụng dữ liệu giá từ website của Apple, các trang tin tức cũng như cửa hàng địa phương, thông qua công cụ Wayback Machine. Mức giá này sau đó được quy đổi ra USD, theo đúng tỷ giá của từng năm để so sánh.

Theo Self, sau 14 năm, công nghệ trên iPhone đã tiên tiến hơn, chi phí sản xuất cũng gia tăng, còn tiền thì mất giá do lạm phát. Tuy nhiên, ngay cả khi kết hợp với tỷ lệ lạm phát tại các quốc gia, mức giá trung bình của iPhone vẫn cao hơn 26%. "Điều này có nghĩa là người dùng phải bỏ thêm 154 USD so với khả năng chi trả thực tế để sở hữu iPhone ở thời điểm hiện tại", Self kết luận.

Người dùng tại UAE chịu mức tăng nhiều nhất, với 110% sau 14 năm. Trong khi đó, người dùng tại Ireland lại được mua iPhone với giá thực tế thấp hơn 29%, do lạm phát tại nước này tăng nhanh hơn tốc độ tăng giá của iPhone.

Thống kê của Self cũng cho thấy iPhone 13 đắt nhất với người dân Ấn Độ, khi họ phải sử dụng 14,75% chi tiêu hàng năm để mua một chiếc iPhone. Con số này tại Mỹ là 1,17%.

iPhone 2021 có giá cao hơn 81% so với giá iPhone đời đầu. Ảnh: Tuấn Hưng

Năm nay, iPhone có giá cao kỷ lục khi Apple bổ sung thêm phiên bản bộ nhớ 1TB. Mẫu iPhone 13 Pro Max 1TB có giá bán tại thị trường Mỹ là 1.599 USD. Trong khi vào năm 2007, phiên bản iPhone đầu tiên có giá cao nhất 599 USD với bộ nhớ 8GB.

Lưu Quý