Giá hồ tiêu lên 153.000 đồng một kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 30/8 đạt 153.000 đồng một kg, tăng 1.000 đồng so với hôm qua, cao hơn 23% so với tháng 6 và tiệm cận đỉnh tháng 3.

Theo ghi nhận từ các đại lý thu mua và hiệp hội ngành hàng, tại Tây Nguyên – "thủ phủ" hồ tiêu, giá ở Đăk Lăk và Đăk Nông đang dẫn đầu với 153.000 đồng một kg. Khu vực Đông Nam Bộ như TP HCM và Đồng Nai đạt 152.500 đồng một kg. Giá đã tăng liên tiếp nhiều ngày, cao hơn 23% so với mức đáy hồi tháng 6 là 125.000 đồng một kg.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, nguồn cung nội địa đang thu hẹp khi phần lớn nông dân và đại lý nhỏ lẻ đã bán lượng dự trữ từ đầu vụ, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ các hợp đồng giao cuối năm tăng, đẩy giá đi lên những ngày gần đây.

Tiêu được thu hoạch ở nhà vườn Đăk Lăk. Ảnh: VPSA

Trên thị trường thế giới, giá cũng nhích lên tại Ấn Độ và Indonesia. Giới phân tích nhận định động lực đến từ nhu cầu ổn định ở châu Âu, Mỹ và tín hiệu nhập khẩu phục hồi của Trung Quốc. Dù giá tiêu Việt Nam vẫn thấp hơn một số nước sản xuất lớn, khoảng cách đang thu hẹp, tạo thêm lợi thế cho người trồng.

Trong báo cáo cuối tháng 8, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nêu Mỹ đề xuất áp thuế nhập khẩu 50% với hạt tiêu từ Brazil và Ấn Độ, trong khi mức với Việt Nam khoảng 20% và Indonesia 19%; điều này có thể giúp hồ tiêu Việt Nam và Indonesia tăng sức cạnh tranh tại thị trường Mỹ.

Dẫu vậy, các chuyên gia lưu ý đà tăng hiện tại có thể chưa bền vững do thị trường mang tính chu kỳ và phụ thuộc lớn vào xuất khẩu. Nếu các thị trường tiêu thụ điều chỉnh chính sách hoặc cầu suy yếu, giá trong nước có thể chịu áp lực giảm; ngược lại, nếu cầu ổn định đến cuối năm, giá nhiều khả năng duy trì vùng cao.

Hồng Châu