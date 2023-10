Giá heo hơi xuống dưới 50.000 đồng một kg, người nuôi lỗ nặng

Nhiều nơi giá heo hơi về mốc 49.000 đồng một kg, giảm 17.000 đồng so với mức đỉnh tháng 7, khiến người nuôi lỗ nặng.

Dữ liệu từ các hiệp hội chăn nuôi cho thấy tại miền Bắc, giá heo hơi hiện nay xuống 50.000-52.000 đồng một kg.

Miền Trung và Tây nguyên, có nơi về 49.000 đồng, giảm 2.000 đồng so với ngày trước đó và thấp hơn 17.000 đồng so mức đỉnh tháng 7. Trong đó, giá heo tại Nghệ An có mức thấp nhất.

Tại khu vực miền Nam, giá heo tại Kiên Giang cũng lao dốc về 49.000 đồng một kg. Riêng các tỉnh thành như TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương giá quanh 51.000-53.000 đồng một kg.

Mua bán heo hơi ở chợ gia súc An Nội (Bình Lục, Hà Nam). Ảnh:Tất Định

Theo ông Thành, thương lái thu mua heo ở miền Nam, giá heo giảm sâu do nguồn cung tăng mạnh. Trước đó, hồi tháng 7 âm lịch, nhiều hộ có tâm lý chờ giá nên đợt này phải bán heo quá trọng lượng ra thị trường ồ ạt.

Báo cáo của chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cũng cho thấy sản lượng heo về chợ tăng đột biến lên gần 5.634 con, tăng gần 600 con so với tháng trước.

"Hiện nay, nguồn heo trên thị trường khá dồi dào nhưng sức mua vẫn chưa tăng mạnh trở lại. Do đó, giá heo hơi liên tục giảm", ông Thành nói.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Trí Công, cho rằng thời điểm này dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều hộ chăn nuôi lo sợ lây nhiễm đã đồng loạt bán ra, gây áp lực lên giá bán.

Với mức giá hiện nay, ông Công cho rằng người chăn nuôi đang lỗ 200.000-300.000 đồng một con heo. "Hiện nay, giá thành nuôi heo khá cao, chỉ khi heo hơi bán ra ở mức 55.000-60.000 đồng một kg, nông dân mới có lời", ông Công nói.

Ông Hùng - chủ trang trại chăn nuôi quy mô 300 con ở Đăk Lăk - cho biết đã cân đối mọi chi phí từ con giống tới thức ăn chăn nuôi nhưng lứa heo xuất chuồng hôm 8/10 đã khiến ông lỗ 300.000 đồng một con. Với 100 con xuất chuồng, ông lỗ 30 triệu đồng.

Tương tự, ông Long - chủ trại heo ở Long An - cho biết với mức giá 53.000 đồng một kg, ông lỗ 200.000 đồng một con. Với 200 con heo xuất chuồng, đợt này ông sẽ lỗ khoảng 40 triệu đồng.

Dự kiến về thị trường thịt heo Tết, ông Công cho biết nguồn cung dồi dào dù nhu cầu nuôi heo trong dân giảm. Hiện, các doanh nghiệp chăn nuôi heo đều tăng sản lượng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Giá heo hơi giảm sâu nhưng giá thịt tại các chợ lẻ vẫn không có nhiều thay đổi. Thịt ba chỉ quanh mức 140.000-160.000 đồng, sườn non 135.000-170.000 đồng một kg, chân giò 100.000-110.000 đồng...

Thi Hà