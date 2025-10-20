Giá heo hơi xuống dưới 50.000 đồng một kg

Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục lao dốc, nhiều địa phương đã ghi nhận mức dưới 50.000 đồng một kg - thấp nhất kể từ đầu năm.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hiện quanh 52.000-54.000 đồng một kg, trong đó Lai Châu là nơi thấp nhất khu vực. Ở miền Trung và Tây Nguyên, mức giao dịch phổ biến 50.000-53.000 đồng. Riêng tại miền Nam, giá dao động 49.000-54.000 đồng một kg; còn Vĩnh Long là địa phương có giá thu mua thấp nhất cả nước. So với đỉnh hồi tháng 6, giá heo hơi đã giảm khoảng 30-34%, tương đương 20.000 đồng một kg.

Theo thương lái Ngọc Giàu ở miền Tây, sức mua thịt heo sụt giảm rõ rệt khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, trong khi nguồn cung trong nước và hàng nhập khẩu cùng tăng mạnh.

"Giá thịt nhập từ châu Âu, Brazil hay Nga đang thấp hơn đáng kể so với hàng trong nước, khiến thương lái và nhà hàng chuyển hướng nhập khẩu nhiều hơn", ông nói.

Trang trại nuôi heo của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thi Hà

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết chỉ trong 8 tháng, Việt Nam đã chi gần 275 triệu USD nhập hơn 102.000 tấn thịt heo đông lạnh và ướp lạnh, tăng gần gấp đôi giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá nhập bình quân đạt 2.688 USD một tấn, tương đương khoảng 68.000 đồng một kg, cao hơn 17% so với năm ngoái.

Nguyên nhân khiến nhập khẩu tăng đột biến là do dịch tả heo châu Phi tái bùng phát, làm giảm mạnh nguồn cung nội địa. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, dịch xuất hiện tại 34 tỉnh, thành với hơn 1.780 ổ dịch, buộc tiêu hủy khoảng 648.000 con heo. Nhiều hộ chăn nuôi chưa tiêm vaccine cho heo đầy đủ, không tuân thủ biện pháp an toàn sinh học, trong khi tình trạng vận chuyển, giết mổ trái phép vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài, dịch bệnh dễ lây lan, khiến nông hộ e dè tái đàn.

Hiện tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM), lượng heo về chợ mỗi đêm đạt hơn 5.000 con, cao hơn trung bình các tháng trước. Giá thịt bán lẻ cũng giảm mạnh: sườn non còn khoảng 125.000 đồng một kg, ba rọi 105.000 đồng, các loại thịt khác 64.000-68.000 đồng.

Để giảm áp lực cho hộ chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho rằng cần đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, hỗ trợ chăn nuôi an toàn sinh học và khuyến khích mô hình quy mô lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chủ động dịch bệnh, giải trình tự gene để cảnh báo sớm biến chủng virus. Bộ cũng hướng dẫn và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo chuẩn Việt Nam và Tổ chức Thú y Thế giới, nhằm duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung thịt heo trong nước.

Thi Hà