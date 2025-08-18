Giá heo hơi tiếp tục lao dốc

Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục giảm sâu sáng 18/8, dao động 54.000-62.000 đồng một kg, thấp hơn 25-30% so với đỉnh hồi tháng 6.

Theo ghi nhận từ các hiệp hội chăn nuôi, tại miền Bắc, giá heo hơi phổ biến 57.000-60.000 đồng một kg, giảm 1.000-2.000 đồng so với ngày trước. Nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị ghi nhận mức thấp nhất. Miền Trung - Tây Nguyên cũng giảm về 56.000-60.000 đồng. Trong khi đó, miền Nam dao động 54.000-62.000 đồng, giảm thêm 1.000-3.000 đồng so với hôm qua.

Sự sụt giảm này thể hiện rõ ở chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM). Lượng hàng về chợ vẫn ổn định hơn 5.300 con mỗi đêm nhưng giá thịt pha lóc đã hạ thêm 5.000-10.000 đồng mỗi kg. Giò heo còn 55.000-65.000 đồng, ba chỉ 95.000 đồng, sườn non 130.000 đồng và cốt lết 65.000 đồng.

Nhiều thương lái cũng ghi nhận sức mua chững lại. Ông Hoàng, một thương lái ở Đồng Nai, cho biết thời gian gần đây tiêu thụ heo rất khó, phần lớn do tâm lý lo ngại dịch tả heo châu Phi. "Trước đây tôi thu mua hàng trăm con mỗi ngày, nay chỉ dám mua cầm chừng vài chục con vì bán ra chậm", ông nói.

Trang trại nuôi heo tại miền Nam. Ảnh: Vissan

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ngoài yếu tố dịch bệnh, lượng thịt heo nhập khẩu ồ ạt gần đây cũng gây áp lực lớn lên giá trong nước. Bên cạnh đó, khi giá heo tăng cao hồi giữa năm, nhiều hộ chăn nuôi ở miền Trung và miền Bắc đã tái đàn mạnh, khiến nguồn cung hiện nay vượt cầu, đẩy giá ngày càng xuống thấp.

Tình hình càng căng thẳng khi dịch tả heo châu Phi lan rộng tại các vùng trọng điểm. Đồng Nai - địa phương có tổng đàn hơn 4 triệu con, ghi nhận 24 ổ dịch tại 20 xã, phải tiêu hủy hơn 4.000 con. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187%, số heo chết và tiêu hủy tăng tới 718%. Ngành nông nghiệp tỉnh cảnh báo dịch bệnh bùng phát đặt áp lực lớn lên công tác kiểm soát, trong khi lực lượng thú y cơ sở còn mỏng, khó đáp ứng nhu cầu giám sát.

Không chỉ ở Đồng Nai, số liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy đến tháng 8 cả nước đã có hơn 970 ổ dịch tại 710 xã thuộc 30 tỉnh, thành phố. Tính từ đầu năm, hơn 100.000 con heo đã phải tiêu hủy. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Hà Nội và Hà Tĩnh.

Nguyên nhân chính khiến dịch bùng phát là tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp, trong khi nhiều hộ chăn nuôi chưa tuân thủ biện pháp an toàn sinh học. Việc vận chuyển, giết mổ heo trái phép vẫn diễn ra phổ biến, cộng thêm điều kiện thời tiết khắc nghiệt tạo môi trường thuận lợi cho mầm bệnh lây lan nhanh.

Dịch tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao ở heo. Mặc dù không lây sang người, dịch bệnh này vẫn gây tổn thất nặng nề cho ngành chăn nuôi và sinh kế của hàng vạn hộ nông dân. Cơ quan thú y khuyến cáo người chăn nuôi cần siết chặt vệ sinh chuồng trại, khử trùng định kỳ, kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống và khai báo ngay khi phát hiện heo bệnh để xử lý kịp thời, tránh dịch lan rộng.

Thi Hà