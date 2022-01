Giá heo hơi tăng nhanh trở lại

Giá heo hơi tại nhiều tỉnh, thành đã đồng loạt tăng 2.000-6.000 đồng, lên trên 50.000 đồng một kg so với 2 tuần trước đó.

Khảo sát của VnExpress cho thấy, tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, giá heo hơi tăng mạnh 5.000 đồng, lên 52.000-55.000 đồng một kg. Trong đó, Bắc Giang có mức giá cao nhất, các tỉnh còn lại như Thái Nguyên, Hà Nam, Tuyên Quang, Yên Bái... thu mua heo hơi trong khoảng giá 51.000-53.000 đồng một kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tuần này ghi nhận tăng tới 6.000 đồng một kg. Trong đó, Nghệ An tăng mạnh nhất, lên 54.000 đồng mỗi kg. Một loạt tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, giá heo hơi lên 52.000-53.000 đồng một kg.

Ở miền Nam, giá thu mua heo hơi tăng thêm 3.000 đồng một kg. Trong đó, đồng Nai đạt mức 53.000 đồng, các tỉnh còn lại như TP HCM, Bình Dương,Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang là 50.000 đồng một kg.

Mua bán heo hơi ở chợ gia súc An Nội (Bình Lục, Hà Nam). Ảnh:Tất Định

Báo cáo của chợ đầu mối Hóc Môn cũng cho thấy, giá heo hơi về chợ 55.000-58.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng so với tuần trước. Nguồn cung heo hơi thời gian gần đây về chợ bình quân đạt 3.900-4.000 con một ngày, sức tiêu thụ cũng tăng nhẹ sau một thời gian ảm đảm.

Lý giải giá heo hơi quay đầu tăng nhanh, ông Giàu, thương lái thu mua heo ở Long An cho biết, sức tiêu thụ heo một tuần nay đã tăng khoảng 10% so với tuần trước đó. Do vậy, khi sức mua tăng đã đẩy giá heo đi lên. Ngoài ra, đây là thời điểm mà nhiều doanh nghiệp thu mua heo để làm sản phẩm chế biến cho cuối năm và quý I nên khiến giá heo có động lực tăng.

Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc C.P Việt Nam cũng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu thịt heo tươi và nguyên liệu chế biến tăng cao nên đẩy chúng tăng giá. Ngoài ra, hiện nay các quốc gia lận cận đang có nhu cầu nhập heo từ Việt Nam nên giá bắt đầu đi lên.

"Hiện, giá heo hơi xuất sang Thái Lan đang ở mức 83.000-84.000 đồng một kg và có dấu hiệu còn tăng", ông Huy nói.

Cách đây 2 tháng, giá heo hơi liên tục lao dốc do nguồn cung dư thừa, heo quá lứa tồn đọng với số lượng lớn. Có thời điểm, giá heo hơi rớt xuống dưới 40.000 đồng một kg khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Theo các trang trại chăn nuôi, giá thành để sản xuất ra một con heo quanh mức 50.000-55.000 đồng một kg (tuỳ loại). Như vậy, giá heo tăng trở lại sẽ giúp người nuôi heo giảm lỗ trong thời gian tới.

Thi Hà