Giá heo hơi tăng lên 70.000 đồng một kg

Sau khi chạm đáy 5 năm, mỗi kg heo hơi tăng lên 70.000 đồng một kg, đắt thêm 15.000-20.000 đồng, trong bối cảnh nhu cầu cuối năm tăng.

Ngày 23/12, giá heo hơi tại nhiều địa phương phổ biến 66.000-70.000 đồng một kg. Một số khu vực chăn nuôi trọng điểm như Đồng Nai, Hưng Yên... có mức thu mua mỗi kg quanh 68.000-70.000 đồng. Mức này cao hơn khoảng 20.000 đồng so với thời điểm chạm đáy hồi tháng 11, khi giá heo hơi có lúc chỉ còn 46.000-50.000 đồng một kg. Khi đó, nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ kéo dài, buộc phải bán sớm hoặc thu hẹp đàn để hạn chế rủi ro.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chăn nuôi heo tại một số địa phương bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, song quá trình tái đàn diễn ra không đồng đều. Trong khi đó, mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền Trung khiến quy mô hộ nuôi bị thu hẹp, khả năng khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tháng 11, tổng đàn heo cả nước chỉ tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài yếu tố dịch bệnh và thiên tai, chi phí chăn nuôi vẫn ở mức cao cũng khiến nhiều hộ chưa mạnh dạn tái đàn. Giá con giống, thuốc thú y và chi phí phòng dịch tiếp tục tăng tạo áp lực lên người nuôi, trong khi tâm lý thận trọng sau giai đoạn thua lỗ kéo dài khiến nguồn cung phục hồi chậm, đẩy giá heo hơi tăng.

Trang trại nuôi heo tại miền Nam. Ảnh: Vissan

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, việc người dân bán sớm cắt lỗ khi giá xuống thấp dưới 50.000 đồng trước đó đã tạo ra khoảng trống nguồn cung.

Ông Hoàng, thương lái tại Đồng Nai, cho biết lượng heo đạt trọng lượng xuất chuồng hiện không nhiều, trong khi các lò mổ bắt đầu tăng mua để chuẩn bị cho đơn hàng cuối năm. "Nguồn heo trong dân chưa dồi dào như các năm trước, muốn đủ hàng giao cho lò mổ, giá thu mua buộc phải cao", ông Hoàng nói.

Đà tăng giá từ trang trại nhanh chóng lan sang khâu tiêu thụ. Tại chợ đầu mối Hóc Môn TP HCM, giá heo mảnh tăng mạnh so với đầu tháng 11 khi thị trường bước vào cao điểm cuối năm. Hiện mỗi kg heo mảnh loại 1 được các tiểu thương bán quanh 81.000 đồng, loại 2 là 76.000 đồng, tăng 15.000-20.000 đồng so với trước.

Người dân mua thịt heo ở khu chợ tại phường Phước Long (TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Áp lực chi phí đầu vào khiến nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở TP HCM phải điều chỉnh giá bán lên 5.000 - 10.000 đồng mỗi kg. Sườn non phổ biến ở mức 170.000-180.000 đồng một kg, ba chỉ 145.000-150.000 đồng.

Tương tự, tại Hà Nội, thịt heo ở các chợ truyền thống cũng đắt thêm khoảng 10.000 đồng một kg. Chẳng hạn, mỗi kg ba chỉ dao động 160.000 đồng, sườn thăn 140.000 đồng, các loại thịt nạc cũng lên 135.000-145.000 đồng, tùy sạp và chất lượng hàng.

Trước diễn biến này, nhiều người tiêu dùng cho biết bắt đầu điều chỉnh chi tiêu cho thực phẩm. Bà Hằng, ở phường An Hội Đông (TP HCM), giảm lượng thịt mua mỗi lần, ưu tiên các phần có giá thấp hơn hoặc chuyển sang chọn những loại thịt và thực phẩm thay thế rẻ hơn để cân đối ngân sách.

Ông Nguyễn Kim Đoán cho rằng xu hướng tăng giá heo hơi vẫn duy trì đến Tết Nguyên đán 2026, song khó xảy ra biến động đột biến. Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai dự báo mặt bằng giá thực phẩm này sẽ xoay quanh 70.000 đồng một kg, tương đương dịp Tết năm ngoái, thay vì quay lại mức đỉnh 100.000 đồng hồi năm 2020.

Nguồn cung trong thời gian tới được kỳ vọng cải thiện khi lượng heo nuôi vỗ béo (một tạ mỗi con) đồng loạt xuất chuồng vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ Tết. Trường hợp giá tăng quá cao, các cơ quan chức năng có thể xem xét tăng nhập khẩu thịt để bình ổn thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng.

Thi Hà