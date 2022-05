Giá heo hơi lên 60.000 đồng một kg

Hơn tuần nay, giá heo hơi tại một số nơi tăng 7% so với đầu năm, lên 60.000 đồng một kg.

Ghi nhận tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi đã tăng khoảng 5.000 đồng một kg so với tuần trước, lên 56.000-58.000 đồng.

Tại khu vực miền Trung, sau khi tăng 2.000 đồng vào tuần trước, hiện giá heo hơi tăng thêm 4.000 đồng, cán mốc 59.000 đồng một kg.

Miền Nam là khu vực có giá heo hơi tăng mạnh nhất. Trong đó, Đồng Nai, Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang ghi nhận giá heo hơi tiến sát 60.000 đồng một kg. Mức giá này tăng 36-40% so với tháng 11/2021 (thời điểm giá heo hơi thấp nhất 3 năm) và 7% so với hồi đầu năm.

Trang trại nuôi heo tại miền Nam. Ảnh: Vissan

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá bình quân heo hơi nhập từ C.P cán mốc 59.000 đồng một kg, còn tại các hộ nuôi là 57.000-60.000 đồng một kg, tăng vài nghìn đồng. Trong ngày 13/5, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn đạt 4.340 con, tăng nhẹ so với hôm qua.

Lý giải nguyên nhân giá heo hơi tăng trở lại, ông Giàu - một thương lái ở Long An - cho biết số lượng heo bán ra đang giảm so với tháng trước vì sản lượng heo tái đàn của kỳ trước giảm mạnh, người nuôi liên tục thua lỗ.

Hơn nữa, theo ông Giàu, chi phí đầu vào liên tục lên cao đã đẩy giá thành của heo tăng vọt. Thời gian qua, dịch tả heo châu Phi hoành hành cũng khiến nguồn cung trong các hộ nuôi giảm.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang..., cho thấy số lượng heo mắc và nghi mắc bệnh dịch tả vài nghìn con mỗi địa phương. Ngành chức năng các địa phương này cũng đã đem heo đi tiêu hủy với số lượng lớn.

Các địa phương cũng đã cấp thuốc sát trùng cho các hộ nuôi để tiêu độc, khử trùng tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm để phòng và chống dịch bệnh.

Thi Hà