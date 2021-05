Mấy ngày qua, giá heo hơi giảm mạnh 6-8%, có nơi xuống dưới 70.000 đồng một kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay (10/5) xuống còn 67.000-69.000 đồng một kg, giảm 4.000-5.000 đồng (khoảng 6-7%) so với đầu tháng 5. Trong đó, Lào Cai, Phú Thọ ghi nhận ở mức 66.000-67.000 đồng một kg. Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Hà Nam...còn 69.000 đồng.

Còn ở miền Trung, giá heo hơi giảm 4% (khoảng 3.000 đồng) so với tuần trước, xuống 70.000-72.000 đồng một kg. Riêng miền Nam, giá heo hơi cao hơn so với các tỉnh trên nhưng cũng đã giảm thêm 4.000 đồng từ 80.000 đồng xuống 76.000 đồng, thậm chí có một số nơi giảm xuống 70.000 đồng một kg.

Trang trại heo ở Hà Nội. Ảnh: Thái Anh.

Xác nhận giá heo hơi đang có xu hướng đi xuống, ông Long, thương lái thu mua heo ở Long An cho biết, với heo loại 2 ông đang mua vào giá 70.000 đồng một kg, còn heo loại 1 là 71.000 đồng, giảm 2.000 đồng so với tuần trước. Sở dĩ giá heo giảm là do sức tiêu thụ yếu, nguồn cung tăng.

Cũng cho rằng nguồn heo khá dồi dào, anh Thành thương lái tại Bình Phước cho biết, giá heo đang ở mức 70.000 đồng một kg, mỗi ngày anh có thể thu mua được cả trăm con. Nhưng vì lượng giết mổ giảm, sức tiêu thụ chậm nên mỗi ngày anh chỉ thu vào khoảng 30 con.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá heo hơi đang ở quanh mức 70.000-74.000 đồng một kg, giảm khoảng 4.000 đồng (tương đương 5%) so với 2 tuần trước đó. Giá thịt ba rọi giảm 10.000 đồng (khoảng 8%) còn 130.000-140.000 đồng một kg, thịt đùi xuống còn 120.000 đồng.

Một sạp bán thịt ở đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu.

Tại TP HCM, giá heo hơi tại chợ đầu mối Hóc Môn đi ngang ở mức 75.000-78.000 đồng một kg. Theo đó, giá thịt heo pha lóc đồng loạt giảm mỗi kg 5.000 đồng.

Heo hơi đi xuống giúp giá thịt heo có dấu hiệu giảm nhẹ. Khảo sát tại các chợ lẻ TP HCM cho thấy, ba rọi hiện còn 150.000 đồng một kg, thịt đùi 110.000 đồng một kg, chân giò 100.000 -120.000 đồng một kg,... cùng giảm 10.000 đồng so với trước đó 1 tuần.

Bà Hòa, chủ sạp bán thịt heo trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) cho biết, mặc dù giá thịt heo đã giảm nhưng sức mua không cao. Mỗi ngày sạp của bà chỉ bán được khoảng 30 kg, giảm 10 kg so với trước đó.

Hồng Châu