Giá heo hơi giảm mạnh

Nguồn cung heo hơi trên thị trường đang tăng dần giúp giá mặt hàng này giảm 1.000-5.000 đồng mỗi kg so với tuần trước đó.

Tại miền Bắc, heo hơi giảm mạnh từ 3.000-5.000 đồng một kg tại các tỉnh, thành. Trong khi đó, Hà Nội và Phú Thọ đang thu mua quanh mốc 83.000-84.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng so với hôm qua. Với các tỉnh Nam Định và Hà Nam, giá giảm sâu 4.000 đồng một kg xuống còn 84.000-86.000 đồng.

Ở thị trường miền Trung, Tây Nguyên giá heo trong khoảng 80.000-87.000 đồng mỗi kg, giảm 3.000 đồng so với 2 ngày trước đó.

Với miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000-3.000 đồng so với ngày hôm qua. Trong đó, giá heo tại Cần Thơ còn 82.000 đồng một kg, Đồng Nai 85.000 đồng và Long An ở mức 86.000 đồng.

Trang trại nuôi heo miền Nam. Ảnh: Trúc Giang.

Cũng thừa nhận sản lượng heo tăng trở lại, ông Giàu - thương lái ở Long An cho biết, giá heo hơi ông đang thu mua ở mức 86.000 đồng một kg. Trước đây, cả tuần ông mới mua được khoảng 10 con, nay mỗi ngày đã mua khoảng 10 con (cả tuần tới 70 con).

"Cũng nhờ sản lượng heo tăng, người nuôi tái đàn nhiều nên giá heo bắt đầu hạ nhiệt. Dự kiến, khi nguồn cung tăng cao, giá heo hơi sẽ được điều chỉnh giảm hơn nữa", ông Giàu chia sẻ.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang cho thấy, giá heo hơi liên tục giảm trong tuần qua từ mức 90.000 đồng một kg xuống còn 80.000 -85.000 đồng, giảm 5.000 đồng so với tuần trước. Nguyên nhân là nguồn cung đã tăng hơn so với trước đây. Nhiều hộ nuôi đã tái đàn với số lượng tăng mạnh so với đợt trước.

Theo lãnh đạo Cục chăn nuôi Việt Nam, thị trường thịt heo đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hơn một tuần nay. Ngoài việc nhập heo sống từ Thái Lan về thì lượng heo trong nước cũng đã tăng hơn so với tháng trước đó. Mặc khác, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nên ngành nông nghiệp cũng đã triển khai nhiều mô hình, tổ chức các lớp tập huấn để người chăn nuôi tiếp cận với quy trình chăn nuôi khép kín. Đồng thời, khuyến khích tái đàn nên lượng heo đã tăng tích cực

Báo cáo của chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cho thấy, lượng heo về chợ bình quân 1 tuần gần đây luôn ở mức 4.100 con, tăng khoảng 600 con so với tuần trước đó. Theo đó, giá heo mảnh và pha lóc cũng đồng loạt giảm 5.000-20.000 đồng mỗi kg so với tuần trước. Cụ thể, heo mảnh giá bình quân 98.000 đồng một kg, sườn non, cốt lết lần lượt giảm 10.000-20.000 đồng so với tháng trước.

Thi Hà