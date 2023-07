Giá heo hơi gần mốc 70.000 đồng một kg

Nhiều nơi giá heo hơi tăng 3.000-5.000 đồng so với tháng trước, lên mốc mới 64.000-67.000 đồng một kg.

Khảo sát tại miền Bắc cho thấy, giá heo hơi liên tục tăng những ngày qua. Tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, giá thu mua lần lượt lên mức 65.000 đồng và 67.000 đồng một kg, tăng 2.000-3.000 đồng so với tháng trước.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo thấp hơn miền Bắc nhưng cũng lên mốc 60.000-63.000 đồng một kg.

Với miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000-2.000 đồng một kg và trong khoảng 59.000-64.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Long, thương lái thu mua heo tại các tỉnh miền Tây, cho biết một tuần qua giá heo tại các khu vực liên tục tăng. So với tháng trước có nơi tăng tới 5.000 đồng một kg từ 59.000-64.000 đồng.

"Lượng heo trong dân vẫn đang giảm mạnh. Nhiều hộ trước đó đã không dám tái đàn vì thua lỗ, số khác do dịch bệnh khiến đàn heo của họ giảm 30-50% so với đợt nuôi trước đó", ông Long nói.

Heo tại trang trại chăn nuôi ở Gia Lai. Ảnh: HAGL

Báo cáo của chợ đầu mối Hóc Môn cho thấy, lượng heo về chợ 4.800-4.900 con một đêm, giảm 300-400 một ngày so với các ngày của tháng 6. Giá heo tại chợ của Công ty C.P Việt Nam - doanh nghiệp có thị phần heo lớn nhất cả nước - đang ở mức 64.000 đồng cho hàng loại 1, loại 2 là 60.500 đồng, cũng tăng lên 1.000-2.000 đồng so với tháng trước đó. Giá thịt heo pha lóc tăng 3.000-5.000 đồng một kg so với tháng 6.

Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nguyên nhân khiến giá heo tăng mạnh trở lại là những tháng đầu năm giá heo xuống thấp, người nuôi lỗ nặng nên giảm đàn hoặc phải thu hẹp quy mô chăn nuôi nên nguồn cung có xu hướng giảm. Ngoài ra, nửa đầu năm đến nay, dịch bệnh hoành hành khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị ảnh hưởng.

Sức mua thịt heo trên thị trường đang dần cải thiện cũng là nguyên nhân giúp giá heo bật tăng nhanh. Nhu cầu mua thịt heo chế biến cho các loại sản phẩm thực phẩm cho mùa lễ hội đang dần cải thiện.

Trước tình hình giá heo tăng, ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục theo dõi thị trường, cẩn trọng trong việc tăng đàn lúc này.

Thi Hà