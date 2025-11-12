Giá heo hơi chạm đáy 5 năm, người nuôi thua lỗ

Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giảm sâu, xuống dưới 50.000 đồng một kg, mức thấp nhất trong vòng 5 năm, khiến nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh thua lỗ.

Theo ghi nhận từ các địa phương, tại các tỉnh miền Bắc, giá heo hơi hiện dao động 47.000-48.000 đồng một kg, thấp nhất là ở Lào Cai và Lai Châu. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên phổ biến quanh 47.000-49.000 đồng, trong đó Đăk Lăk và Khánh Hòa giảm thêm 1.000 đồng một kg. Miền Nam ghi nhận mức giá tương tự, với An Giang và Cà Mau giảm còn 49.000-50.000 đồng một kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn - nơi tiêu thụ lớn nhất TP HCM, giá heo mảnh giảm xuống 56.000-60.000 đồng một kg tùy loại. Mỗi đêm, lượng hàng về chợ đạt 5.300 con, tăng so với các tháng trước.

Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, hộ nuôi tại Đồng Nai, với mức giá dưới 50.000 đồng một kg, heo đạt chuẩn 100 kg đã bắt đầu lỗ khoảng 100.000-200.000 đồng mỗi con. Riêng heo quá trọng lượng từ 130-160 kg chỉ bán được 42.000-44.000 đồng, khiến mỗi con thiệt hại gần một triệu đồng. Mức giá này đang thấp nhất trong 5 năm qua.

Mua bán lợn hơi ở chợ gia súc An Nội (Hà Nam cũ). Ảnh: Tất Định

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cũng thừa nhận giá heo hơi hiện đã thấp hơn giá thành sản xuất. Theo ông, mức công bố 46.000-47.000 đồng một kg chỉ mang tính tham khảo, trong khi nhiều hộ nuôi heo quá trọng lượng phải bán dưới 43.000 đồng. Chi phí thức ăn, thuốc thú y và an toàn sinh học tăng khiến giá thành thực tế vượt 50.000 đồng một kg và phần lớn người chăn nuôi rơi vào cảnh thua lỗ.

Theo ông, thị trường đang chịu áp lực kép từ nguồn cung trong nước dư thừa và lượng thịt nhập khẩu tăng đột biến. Khi giá heo trong nước trước đó ở mức cao, người nuôi ồ ạt tái đàn. Nay giá giảm, nhiều trại vẫn giữ hàng chờ phục hồi, khiến heo bị nuôi quá trọng lượng, nhiều con 150-160 kg. Điều này khiến nguồn cung thực tế tăng mạnh, vượt cầu.

Ngoài ra, sau đợt dịch tả châu Phi và mưa bão ở miền Bắc, các trại còn hàng đồng loạt xuất chuồng, càng khiến thị trường dồn ứ nguồn cung. Trong khi đó, giá bán lẻ chưa giảm tương ứng, khiến sức mua yếu...

Một yếu tố khác là thịt nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, do dự báo khả năng thiếu hụt nguồn cung, cơ quan quản lý đã nới hạn ngạch nhập khẩu, tương tự năm 2020. Giá bán các loại sản phẩm nhập này cũng chỉ bằng 50-70% so với hàng nội, khiến các hộ chăn nuôi thêm khó khăn.

Ông Đoán cảnh báo nếu không sớm kiểm soát nhập khẩu và kích cầu tiêu thụ nội địa, ngành chăn nuôi có thể bước vào chu kỳ khủng hoảng mới. Ông đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ hợp lý và tăng truyền thông về an toàn thực phẩm để khôi phục niềm tin người tiêu dùng.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy tổng đàn heo cả nước cuối tháng 10 đạt khoảng 26,4 triệu con, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ. Một số địa phương như Tây Ninh, Sơn La, Đồng Nai vẫn duy trì tăng trưởng nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ. Ngược lại, các tỉnh Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị, Hà Nội vẫn thận trọng trong tái đàn, khiến tổng lượng giảm.

Nếu tình hình không cải thiện, trong thời gian tới, nhiều hộ sẽ buộc ngừng tái đàn, khiến chuỗi cung ứng nguy cơ đứt gãy...

Thi Hà