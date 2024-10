Gia hạn điều tra vụ án trúng thầu 3.500 tỷ đồng tại Công ty Cây xanh Công Minh

Hà NộiCông ty TNHH Cây xanh Công Minh đã trúng hơn 600 gói thầu tại các địa phương với tổng giá trị hơn 3.500 tỷ đồng và đã được quyết toán hơn 3.000 tỷ đồng.

Chiều 4/10, tại họp báo quý 3 của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết như trên. Theo ông Hưng, VKSND Tối cao đã gia hạn điều tra lần thứ nhất và hiện chưa khởi tố bị can, đang củng cố hồ sơ về các sai phạm cá nhân.

Cơ quan An ninh cũng đang định giá tài sản với các dự án trồng và chăm sóc cây xanh do Công Minh thực hiện. Từ đó mới có căn cứ để xác minh thiệt hại và xử lý người liên quan.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng An ninh điều tra Bộ Công an tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự

Trước đó, ngày 8/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh bị cáo buộc thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xác định tổng mức đầu tư. Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, công ty sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống để tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Bộ Công an xác định có hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công Minh đã trúng hơn 600 gói thầu tại nhiều địa phương, số tiền lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh để hưởng khoan hồng.

Liên quan vụ án tại siêu dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết đã khởi tố tổng cộng 8 bị can.

Các bị can này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp làm thay đổi quyết định đầu tư dự án. "Chúng tôi đang triệt để thu hồi tài sản trong đó tập trung vào hai đơn vị trực tiếp để xảy ra sai phạm là Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng", thiếu tướng Thành nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự

Báo cáo tại họp báo thể hiện, trong quý 3, tội phạm về trật tự xã hội giảm 5%, công an các cấp phá hơn 10.800 vụ phạm tội, bắt và xử lý hơn 21.500 tội phạm. Nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn bị triệt phá với hơn 7.100 vụ, 12.400 nghi phạm, thu 220,85kg heroin, 995,45 kg và hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp, 473kg cần sa.

Với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đã phát hiện 253 vụ, 562 người phạm tội về tham nhũng, chức vụ (tăng 26,5% số vụ, 26 người so với quý 3 năm ngoái).

Về an toàn giao thông, quý 3 công an các đơn vị xử lý hơn một triệu vi phạm, phạt tiền hơn 1.870 tỷ đồng, tạm giữ hơn 321.000 phương tiện. Ngoài ra, công an đấu giá hơn 10.700 biển số thu về hơn 833 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý 3, các đơn vị công an đã hướng dẫn thoát nạn và cứu được gần 5.000 người và tìm kiếm 279 thi thể nạn nhân trong các đám cháy, tai nạn, sự cố.

Phạm Dự