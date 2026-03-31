Gia hạn đăng ký giải chạy vì trẻ mắc bệnh hiếm đến 30/6

Giải chạy "Vì trẻ sống chung với bệnh hiếm" trên vRace kéo dài đến 30/6, để cộng đồng tiếp tục tham gia, chung tay hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn.

Giải chạy do Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Báo VnExpress tổ chức, triển khai trên nền tảng vRace theo hình thức trực tuyến, từ ngày 28/2, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm và gây quỹ hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi.

Đến hết 31/3, ban tổ chức giải đóng ghi nhận thành tích cá nhân và đội nhóm để trao giải theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, giải chạy vẫn tiếp tục mở đăng ký đến 30/6 để cộng đồng tham gia, chung tay hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn.

Với phí đăng ký 100.000 đồng, toàn bộ số tiền sẽ được đóng góp trực tiếp vào Quỹ Hy vọng để chi trả viện phí và các hỗ trợ y tế thiết thực cho trẻ em có bệnh hiếm. Người tham gia có thể chạy hoặc đi bộ ở bất kỳ đâu, vào thời gian phù hợp; thành tích được ghi nhận và cộng dồn liên tục thông qua ứng dụng vRace.

Đến nay, giải đã thu hút hơn 1.300 người tham gia với hơn 64.000 km được ghi nhận, gây quỹ hơn 450 triệu đồng.

Anh Triệu tham gia đường chay.

Là một trong những người đăng ký giải chạy, anh Bùi Quang Triệu (Đồng Nai) thường xỏ giày chạy vào sau 18h mỗi ngày, khi kết thúc ngày làm việc tại một phòng khám đa khoa. Mỗi tuần, anh tự lên kế hoạch số km để vừa tích lũy hiệu quả, vừa tránh chấn thương. "Điều khiến tôi kiên trì không chỉ là mục tiêu cá nhân, mà còn là cảm xúc khi biết rằng mỗi km mình chạy có thể góp phần giúp đỡ những em nhỏ có bệnh hiếm", anh Triệu chia sẻ.

Bên cạnh đăng ký cá nhân, người chơi có thể lập đội nhóm để cùng thi đấu và lan tỏa tinh thần đồng hành. Thành tích của từng thành viên sẽ được cộng dồn, tạo bảng xếp hạng đội nhóm cập nhật theo thời gian thực.

Hiện nay, đội AstraZeneca Việt Nam và Bệnh viện Nhi trung ương vẫn so kè thành tích top 1 với khoảng 8.000 km được tích lũy từ các thành viên mỗi đội.

Cơ cấu giải thưởng của giải có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng. Ở hạng mục cá nhân, vận động viên có thành tích tốt nhất sẽ nhận một đôi giày thể thao nhãn hiệu Mizuno (được phân phối bởi Supersports) trị giá 5 triệu đồng; giải nhì nhận tai nghe trị giá 2 triệu đồng; giải ba nhận đồng hồ đo nhịp tim trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, 10 cá nhân đạt giải khuyến khích sẽ nhận quà lưu niệm từ chương trình.

Kỷ niệm chương của giải chạy vì trẻ bệnh hiếm.

Ở hạng mục đồng đội, các nhóm có thành tích tốt nhất sẽ nhận các phần quà thiết thực như bình nước, ô dù và áo mưa với số lượng tương ứng theo thứ hạng. Top 3 cá nhân và đội nhóm còn được trao kỷ niệm chương thiết kế riêng cho giải.

Giải chạy có sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó nhà tài trợ chính là AstraZeneca Việt Nam, cùng các đối tác như WellCare CS Group Việt Nam, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhà thuốc Long Châu.

Bên cạnh hai đại sứ giải chạy là H'Hen Niê và Hứa Kim Tuyền, chiến dịch cũng nhận được sự đồng hành của Kỷ lục gia điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ, MC Phạm Anh, chân chạy phong trào Đan Quyết khi kêu gọi tham gia và lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng.

Theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu người chịu ảnh hưởng bởi bệnh hiếm, phần lớn là trẻ em và cần điều trị lâu dài với chi phí lớn. Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải chạy vì trẻ sống chung với bệnh hiếm còn gửi gắm thông điệp: các em không đơn độc trên hành trình chống chọi bệnh tật. Mỗi kilomet hoàn thành là một hành động thiết thực, góp phần tiếp thêm hy vọng cho những gia đình đang kiên trì chiến đấu với bệnh hiếm.

Tên chương trình: Ten cua ban - Mat troi Hy vong

Ten cua ban - Mat troi Hy vong ID chương trình: 22966

Quỳnh Anh