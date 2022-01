Giá gas leo thang sát Tết

TP HCMTừ 1/2, tức mùng 1 Tết, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng 16.000 đồng, vọt lên 460.000 đồng.

Người dùng phải chi trả thêm 1.333 đồng cho mỗi kg gas (16.000 đồng một bình 12 kg) so với tháng trước. Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) khi mua tại các điểm bán lẻ ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Sau 2 tháng hạ nhiệt, giá gas bật tăng trở lại đúng dịp Tết, thời điểm nhu cầu sử dụng nhiên liệu này của các hộ gia đình ở mức cao. Năm ngoái, giá gas ghi nhận xu hướng tăng trong 9 tháng (rơi vào tháng 1, 2, 3 sau đó kéo dài chuỗi tăng từ tháng 6 đến tháng 11) và chỉ điều chỉnh giảm trong các tháng 4, 5, 12.

Công ty Saigon Petro cho biết, nguyên nhân giá gas tháng 2 tăng là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt 775 USD một tấn, tăng 50 USD một tấn so với tháng trước. Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ.

Những ngày cuối tháng 1/2022, giá khí đốt tại thị trường Mỹ liên tục biến động do sắp có đợt rét quét qua miền Bắc, Trung, Đông và một số bang miền Nam nước này. Trong khi đó, các nước châu Á và châu Âu cũng có nhu cầu nhiên liệu cao cho mùa đông đã khiến giá gas thế giới tăng vọt.

Trung Tín