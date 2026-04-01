Giá gas bán lẻ cao kỷ lục

TP HCMTừ ngày 1/4, giá gas bán lẻ tại thành phố tiếp tục tăng mạnh, lên mức 600.000-661.000 đồng một bình 12 kg, tăng 95.000 đồng so với cuối tháng 3 - mức cao kỷ lục.

Theo Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG Miền Nam), từ 1/4, giá gas tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh, đưa mỗi bình 12 kg lên 660.081 đồng, tương đương tăng 7.917 đồng một kg (đã bao gồm VAT), tức khoảng 95.000 đồng một bình so với kỳ trước. Với loại bình 45 kg, mức tăng lên tới 356.250 đồng, đẩy giá bán lẻ lên gần 2,5 triệu đồng một bình.

Diễn biến này cũng được các doanh nghiệp khác đồng loạt áp dụng. Saigon Petro nâng giá gas thêm cùng mức 7.917 đồng một kg, đưa giá bán lẻ bình 12 kg lên khoảng 654.500 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Khí Hóa lỏng Việt Nam (VT GAS) cho biết đây đã là lần điều chỉnh thứ 4 kể từ đầu tháng 3, với mặt bằng giá phổ biến hiện quanh 600.000 đồng một bình 12 kg và khoảng 2,248 triệu đồng đối với bình 45 kg.

Tính chung, chỉ trong hơn một tháng, giá gas loại 12 kg đã tăng 190.000-230.000 đồng một bình, tùy doanh nghiệp. Mức quanh 660.000 đồng một bình (chỉ tính riêng phần gas) hiện vượt xa mốc cao nhất trước đó khoảng 516.000 đồng ghi nhận vào tháng 3/2022.

Gas tại một đại lý phân phối của VT GAS. Ảnh: Thùy Như

Các doanh nghiệp cho biết mức công bố là giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng. Trên thực tế, giá tại từng cửa hàng hoặc đại lý có thể thấp hơn, tùy chính sách bán hàng và khu vực.

Tại thị trường bán lẻ, áp lực tăng giá đang lan rộng. Đại diện một đại lý gas tại TP HCM cho biết chưa từng chứng kiến giá biến động liên tục như hiện nay, với tần suất điều chỉnh 2-4 lần chỉ trong hơn một tháng. Không chỉ người tiêu dùng chịu tác động, các đại lý cũng gặp khó do nguồn hàng khan hiếm và giá nhập thay đổi nhanh.

Nguyên nhân chính đến từ biến động mạnh của giá thế giới. Các doanh nghiệp cho biết giá CP (giá hợp đồng tham chiếu) tháng 4/2026 tăng lên 775 USD một tấn, cao hơn 232,5 USD so với tháng trước. Bên cạnh đó, chi phí "premium" - phần chênh lệch so với giá CP, tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.

Dữ liệu từ thị trường quốc tế cho thấy giá CP tháng 3/2026 ở mức khoảng 545 USD một tấn với propane và 540 USD một tấn với butane. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thực tế cao hơn đáng kể do premium có thời điểm tăng lên vài trăm USD một tấn, vượt xa mức thông thường trước đây.

Áp lực không chỉ đến từ chi phí mà còn từ nguồn cung khu vực. Thị trường Đông Nam Á đang ghi nhận tình trạng khan hàng, các quốc gia phải cạnh tranh để mua các lô LPG sẵn có, khiến giá tiếp tục bị đẩy lên. Trong khi đó, việc thuê tàu vận chuyển cũng gặp khó do lịch trình phải đặt trước từ nửa tháng đến một tháng, làm giảm khả năng ứng phó với biến động bất ngờ.

Đại diện PV GAS cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường trong các tháng tới, đồng thời tìm giải pháp chia sẻ khó khăn với hệ thống phân phối trong bối cảnh giá còn nhiều biến động.

Thi Hà