Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt Thái Lan

Đầu tháng 8, mỗi tấn gạo trắng 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu có giá cao hơn gạo Thái Lan cùng loại khoảng 15 USD.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, do đồng bath Thái tăng giá so với USD, khiến giá gạo xuất khẩu nước này mất lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Giá FOB gạo trắng 5% tấm của Thái Lan giao dịch quanh mức 460 USD một tấn, cao hơn 90 USD mỗi tấn so với gạo Ấn Độ và 8 USD so với gạo đồng hạng của Việt Nam.

Từ ngày 8/8 đến nay, giá gạo Việt Nam xuất bán trên thị trường thế giới dao động 478-482 USD một tấn, cao hơn giá xuất khẩu gạo Thái Lan khoảng 15 USD một tấn.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Chính phủ nước này đang cân nhắc thay đổi chính sách trong xuất khẩu gạo, nhằm lấy lại đà cạnh tranh với gạo các nước xuất khẩu khác như Việt Nam, Ấn Độ. Các chính sách thay đổi sẽ tập trung vào marketing, giảm chi phí sản xuất, nghiên cứu các giống gạo mới...

Thái Lan sẽ tập trung vào 3 phân khúc, gồm cao cấp (gạo hương, gạo hom mali), đại trà (gạo trắng, gạo đồ...) và đặc biệt (gạo đặc biệt, gạo nếp).

Ngoài ra, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ làm việc cùng Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo để tìm kiếm đối tác mới nhằm mở rộng thị trường do gạo nước này vẫn được nhiều đối tác quốc tế quan tâm nhờ chất lượng. Bên cạnh đó, trưởng đại diện các cơ quan Thương vụ của Thái Lan tại nước ngoài cũng được khuyến khích quảng bá, tìm kiếm thị trường tiềm năng.

Báo cáo của Cục chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) cho thấy, khối lượng gạo xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt gần 3,9 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm đạt 487,6 USD một tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Minh