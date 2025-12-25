Gia dụng Việt tìm dư địa tăng trưởng trên Shopee Mall

Trước xu hướng thay đổi hành vi mua sắm, nhiều thương hiệu gia dụng Việt như Tân Á Đại Thành, Sunhouse đẩy mạnh bán hàng trên Shopee Mall để tiếp cận người dùng.

Thành lập năm 1993, Tân Á Đại Thành chuyên sản xuất bồn nước inox và phát triển dựa trên hệ thống đại lý, cửa hàng. Mô hình phân phối qua trung gian giúp doanh nghiệp xây dựng độ phủ, nhưng cũng hạn chế khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cuối.

Khi hành vi mua sắm dịch chuyển sang môi trường số, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng mô hình kinh doanh sang thương mại điện tử nhằm tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ. Đây là thách thức với doanh nghiệp có danh mục sản phẩm cồng kềnh và giá trị cao.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Tân Á Đại Thành, logistics là rào cản lớn nhất khi đưa sản phẩm lên sàn. Đặc thù hàng hóa kích thước lớn đòi hỏi quy trình vận chuyển, giao nhận và lắp đặt phải được phối hợp đồng bộ để đảm bảo trải nghiệm cho người tiêu dùng. Trong quá trình này, Shopee đóng vai trò hỗ trợ thông qua việc tối ưu vận hành và đưa ra các giải pháp logistics phù hợp, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả giao hàng.

Bên cạnh logistics, hệ sinh thái công cụ marketing và phân tích chuyên sâu từ Shopee Mall giúp Tân Á Đại Thành hiểu rõ hơn hành vi mua sắm trên môi trường số, từ đó tối ưu danh mục sản phẩm và chiến lược bán hàng phù hợp với kênh trực tuyến.

Sau một năm gia nhập nền tảng, gian hàng của doanh nghiệp đã thu hút hơn 11.000 lượt theo dõi. Ảnh: Shopee

Nhờ sự hỗ trợ đồng bộ từ Shopee Mall, doanh số bán ra của gian hàng trên sàn ghi nhận mức tăng trưởng hơn 300% trong quý I. Riêng trong đợt 12/12, kết quả kinh doanh của thương hiệu vượt xa kỳ vọng, với tổng giá trị hàng hóa tăng gấp 10 lần và số lượng đơn bán ra tăng gấp 20 lần so với ngày thường.

Ra đời từ năm 2000, Sunhouse phát triển dựa trên hệ thống đại lý và siêu thị phân phối trên toàn quốc. Tuy nhiên, mô hình này khiến doanh nghiệp thiếu kênh kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, hạn chế khả năng nắm bắt nhu cầu thực tế cũng như cải thiện trải nghiệm sau bán hàng. Trong bối cảnh hành vi mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến tại Việt Nam, việc mở rộng sang kênh thương mại điện tử trở thành bước đi cần thiết.

Quá trình chuyển dịch từ mô hình B2B sang B2C cũng đặt Sunhouse trước những yêu cầu mới. Trên môi trường trực tuyến, đặc biệt với các sản phẩm gia dụng có giá trị cao, niềm tin của người tiêu dùng đóng vai trò then chốt. Người mua ngày càng thận trọng, ưu tiên các kênh bán hàng có cam kết rõ ràng về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, cạnh tranh trên thương mại điện tử diễn ra gay gắt hơn, với mẫu mã liên tục thay đổi và vòng đời sản phẩm ngắn. Điều này buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh cách vận hành, tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thay vì chỉ dựa vào lợi thế mạng lưới phân phối truyền thống.

Trong bối cảnh đó, Sunhouse lựa chọn Shopee Mall để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Theo đại diện doanh nghiệp, cam kết hàng chính hãng trên Shopee Mall góp phần củng cố niềm tin khi mua sắm trực tuyến. Đồng thời, các công cụ hỗ trợ như phân tích dữ liệu, Shopee Live, Shopee Video và chương trình tiếp thị liên kết giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và thích ứng với môi trường bán lẻ online có tính cạnh tranh cao.

Sunhouse xây dựng Shopee Mall thành kênh thương mại điện tử chủ lực trong chiến lược tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Ảnh: Shopee

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Kênh thương mại điện tử của Sunhouse, cho biết thêm: "Việc bán hàng trên Shopee Mall đã giúp doanh nghiệp chủ động lắng nghe được phản hồi của người tiêu dùng, nhanh chóng và trực diện, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như nâng cấp dịch vụ sau bán hàng".

Sunhouse xác lập kỷ lục mới về doanh thu trong các chiến dịch ngày sale số đôi. Ảnh: Shopee

Hiệu quả của quá trình thích ứng thể hiện rõ trong các chiến dịch cao điểm. Trong đợt 12/12 vừa qua, thương hiệu lần đầu vào bảng xếp hạng bán chạy trên Shopee Mall ở hai ngành hàng điện gia dụng và đồ dùng nhà bếp, với hơn 15.000 đơn hàng, 155.000 lượt xem livestream và tổng giá trị giao dịch tăng gấp 12 lần so với ngày thường.

Là những thương hiệu hàng đầu của ngành gia dụng, Tân Á Đại Thành và Sunhouse đều thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp Việt trong việc mở rộng kênh bán trực tuyến và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. "Với vai trò nền tảng đồng hành, Shopee Mall đang góp phần đưa thương mại điện tử trở thành một trụ cột tăng trưởng dài hạn cho các thương hiệu Việt", đại diện nền tảng nhận định.

Thế Đan