Gia dụng Unie Kalite giảm sâu kèm quà tặng dịp Black friday

Nồi chiên hấp Unie US6800 có thể tích khay chiên 7 lít cùng dải nhiệt 80-200 độ C. Bảng điều khiển LED hiển thị thời gian nấu, nhiệt độ và các chức năng nấu đa dạng được tích hợp sẵn đầy tiện lợi. Phụ kiện đi kèm gồm khay hứng dầu, khay chiên, khay nướng, làm từ chất liệu inox 304 an toàn với sức khỏe người dùng. Vỏ ngoài làm từ nhựa PP, cách nhiệt và điện hiệu quả. Sản phẩm có giá 3,69 triệu đồng, giảm 31% so với giá gốc kèm quà tặng bộ chổi lau nhà un246 trị giá 1t,29 triệu đồng.