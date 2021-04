Bếp nướng điện hai mặt Nagakawa NAG3102 có giá 1,529 triệu đồng, giảm 21% so với giá gốc, tặng kèm một máy xay thực phẩm. Lớp chống dính Whitford an toàn, không pha lẫn chất độc hại. Thiết kế hai mặt nướng tiện dụng. Bếp sử dụng công nghệ gia nhiệt đều tới toàn bộ bề mặt nướng, giúp thực phẩm chín đều. Phích cắm có khóa lẫy an toàn cùng 5 mức điều chỉnh nhiệt độ.