Máy ép trái cây Elmich JEE-1855OL là dòng máy ép chậm, quay với tốc độ 60 vòng mỗi phút cho ra lượng nước ép nhiều, đậm đặc. Máy sử dụng động cơ quấn bằng đồng, công suất 200 W, khi hoạt động cho độ ồn dưới 65dB. Lưới lọc làm bằng inox 304 và chất liệu nhựa an toàn thực phẩm. Lỗ thoát có đường kính 0,2 mm giúp ép kiệt nước của các loại trái cây. Trục ép bằng nhựa an toàn thực phẩm với chiều dài 140 mm, tạo thành 7 cấp độ ép khác nhau. Đường kính miệng tiếp thực phẩm lớn 7 cm, giúp dễ đưa thực phẩm vào mà không cần thái cắt nhỏ. Máy có nắp khóa bảo vệ giúp an toàn với trẻ nhỏ. Sản phẩm bảo hành 24 tháng, đang ưu đãi 40% còn 1,99 triệu đồng.