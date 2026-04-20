Giả du khách, vận chuyển hơn 140 kg ma túy vào TP HCM

Thongchaleun Youkhanthone và nhóm đồng hương Lào được thuê đóng giả khách du lịch, đi ôtô xuyên Việt để vận chuyển ma túy vào TP HCM, giấu trong nhà kho vùng ven.

Ngày 20/4, Thongchaleun Youkhanthone (27 tuổi) cùng 4 người Lào bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Lập Sơn (39 tuổi) và vợ Phan Thị Bích Trâm (31 tuổi) bị TAND TP HCM xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị cáo khác bị truy tố về một trong các tội trên.

Người giữ vai trò cầm đầu đường dây là Lâm Thiên Hiệp, song đang trốn truy nã cùng một số người, nên Công an TP HCM tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.

Bà 'trùm' không lộ diện

Cáo trạng thể hiện, Thongchaleun Youkhanthone cùng nhóm đồng hương được một phụ nữ quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Tại tòa và quá trình điều tra trước đó, Thongchaleun khai được người tên Nát và Say thuê với tiền công 6.000 USD. Nhóm được giao ôtô, bố trí người đi cùng để hỗ trợ, đồng thời đóng giả khách du lịch nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Họ nhập cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo rồi di chuyển vào TP HCM.

Trên đường đi, nhóm đón thêm một người Việt tên Thành. Khi đến Đà Nẵng, theo hướng dẫn của Thành, họ nhận 9 túi xách và 2 bao tải chứa ma túy, cất giấu trên xe.

Đến khu vực huyện Hóc Môn, nhóm giao 7 túi xách và 2 bao tải cho các đầu mối theo sắp xếp trước, sau đó chạy tiếp một đoạn để giao nốt số còn lại. Hoàn tất việc giao nhận, Thành rời đi, nhóm quay về nhưng bị bắt khi đến địa phận Quảng Ngãi.

Một số người trong nhóm thừa nhận biết việc vận chuyển ma túy nhưng vẫn tham gia. Thongchaleun khai đã dùng phần lớn tiền công để chi phí di chuyển và chia cho những người đi cùng; số còn lại đã giao nộp cho cơ quan điều tra.

Bị cáo Nguyễn Lập Sơn (thứ 3 từ trái qua) cùng các bị cáo người Lào trong đường dây ma túy tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Nhà ở Hóc Môn thành nơi cất giấu, phân phối ma túy

Số ma túy sau khi đưa vào TP HCM được Hiệp chỉ đạo đàn em giao cho Sơn cất giữ, tiêu thụ.

Sơn khai tháng 10/2023 được Hiệp rủ tham gia mua bán ma túy. Do thất nghiệp, cần tiền sinh hoạt và trả tiền thuê nhà, anh ta đồng ý, cho Hiệp sử dụng nơi ở tại huyện Hóc Môn làm nơi cất giấu. Việc này được Sơn bàn bạc với vợ và Trâm, cả hai đều chấp thuận.

Hai bên thỏa thuận Sơn nhận 6 triệu đồng mỗi tháng cùng 5,5 triệu đồng tiền thuê nhà. Hiệp cung cấp điện thoại cài sẵn ứng dụng Telegram để điều hành, còn Sơn trực tiếp nhận, cất giấu, phân chia và giao ma túy theo chỉ đạo.

Từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2023, Sơn nhiều lần tham gia. Đầu tháng 12, Hiệp mang đến nhà Sơn hai thùng chứa khoảng 50-60 kg ma túy tổng hợp cùng 15 bánh heroin. Cả hai đưa lên phòng ngủ để phân nhỏ, đóng gói, cất giấu. Ngoài việc giao sỉ, Sơn còn được giao một phần để bán lẻ.

Sau đó, theo chỉ đạo từ xa, Sơn mở cửa cho người đến nhận một thùng ma túy khoảng 12 kg mang đi tiêu thụ. Những ngày tiếp theo, cứ 2-3 ngày lại có người đến lấy hàng, Sơn được trả công theo từng lần giao.

Rạng sáng 25/12/2023, theo thông báo của Hiệp, đàn em là Võ Bá Thịnh tiếp tục lái ôtô chở 7 túi xách và 2 bao tải ma túy đến nhà Sơn. Sau khi kiểm tra, Thịnh rời đi, một giờ sau quay lại lấy hàng để đi giao theo chỉ đạo. Khi đang đưa lượng lớn ma túy lên xe chuẩn bị rời đi, Thịnh bị công an bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 kg ma túy. Khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát phát hiện thêm hơn 43 kg ma túy được cất giấu ở nhiều vị trí trong nhà. Mở rộng điều tra, ngày hôm sau, Công an TP HCM phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bắt giữ Thongchaleun cùng nhóm.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, dự kiến tuyên án chiều nay.

