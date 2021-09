Gia đình Việt chia sẻ kinh nghiệm đi nước ngoài bằng ôtô tự lái

Đối với Bình Nam, việc thuê ôtô tự lái khi du lịch nước ngoài là cơ hội để gia đình gần nhau hơn, không ai cầm điện thoại, cùng hướng về một con đường.

Gia đình anh Nam tại California (Mỹ).

Nam cũng khá may mắn khi nhiều lần vượt qua sự cố. Anh kể lại một lần thuê xe nhưng nghe không kỹ, quên mất người cho thuê dặn là đổ xăng hay dầu mà điện thoại thì hết dung lượng 3G. Anh đứng tần ngần cả tiếng đồng hồ để quyết định đổ xăng hay dầu, song may mắn là chọn đúng. "Có lần ở Pháp, tôi phi xe từ trong nhà ra, mải nhìn xem vạch liền hay đứt để quẹo mà xém đụng vào một xe công an. Họ hạ cửa xe rồi nói xì xồ tiếng Tây, không biết tiếng nên tôi chỉ cười rồi nói Sorry, Sorry. May là họ không phạt gì, chắc là lỗi nhẹ nên được bỏ qua", Nam kể lại.

Sự việc khiến anh nhớ nhất là một lần lái xe tại Mỹ. Lúc ấy khoảng 21 giờ, khi xe đi qua một đoạn tự nhiên xuất hiện khói mù mịt, trong xe nóng hầm hập, che hết tầm nhìn. Anh định bụng "Thôi chết, hay là cháy rừng?", song phân vân không biết nên đi tiếp hay quay đầu xe. Anh đành quyết định dựa vào cảm tính đi tiếp, chạy liều thêm 3-4 km thì may mắn qua được đoạn đó.

Tuy nhiên, chuyến đi ôtô xuyên nước Mỹ cũng để lại cho gia đình anh nhiều trải nghiệm để đời, đó là lái xe qua các con dốc tại San Francisco, qua sa mạc Thung lũng Chết giữa đêm khuya đầy sao, qua sòng bài Las Vegas như trong phim, hay đến vùng biển San Diego đầy nắng...

Gia đình anh Nam lái xe qua Rome (Italy).

Nam cho biết, việc tự lái xe khiến anh hiểu hơn về giao thông của mỗi nước. Ở nội đô Rome (Italy), giao thông chia thành nhiều vùng, có vùng chỉ cho phép xe tại khu vực đó, có vùng lại cấm theo giờ. Do không có bảng cấm nên đi lại trong khu vực này cần thuộc bản đồ để tự nhận biết.

Gia đình Nam không có thói quen lên kế hoạch chi tiết trước mỗi chuyến đi, mà theo kiểu "đi đến đâu tính đến đó". Anh thường chỉ lên kế hoạch gần, ví dụ, mỗi buổi tối anh sẽ đọc Lonely Planet, tìm kiếm trên Google để xem ngày mai đi đâu. Tuy nhiên, nhiều đêm trước khi đi ngủ vẫn chưa quyết được, để rồi sáng hôm sau cả nhà lên xe và nhìn nhau hỏi "thế giờ đi đâu?". Nam cũng không có thói quen đặt khách sạn trước. Trong các chuyến đi, anh thường tìm khách sạn gần nhất để vào khi trời tối.

Để thuê được ôtô tự lái ở nước ngoài, Nam phải sở hữu bằng lái B2 có tiếng Anh. Theo anh, bằng này có thể đi được 85 quốc gia. Ngoài ra, cần có giấy phép lái xe quốc tế do Tổng cục Đường bộ cấp. Để đăng ký, bạn cần vào website của Tổng cục, cung cấp thông tin bằng lái B2, đóng phí và chờ 2 tuần để bằng lái được gửi về nhà.

Theo như anh cung cấp thông tin, giá thuê xe ở châu Âu và châu Mỹ không chênh lệch nhau nhiều. Giá cho một ngày thuê dao động 60-120 USD tuỳ loại xe, với đầy đủ bảo hiểm. Thuê xe ngắn ngày sẽ đắt hơn thuê dài ngày. Nếu thuê trên một tuần, bạn thường được giảm giá khoảng 30%. Ngoài ra, xe cao cấp thường chỉ đắt hơn 20-30% so với xe thông thường, nên theo anh hãy cố gắng đầu tư để thuê xe cao cấp chạy "cho sướng".

Anh Nam lái xe tại đảo Santorini (Hy Lạp).

Kinh nghiệm của Nam là nên thuê xe ôtô trước chuyến đi, ngay sau khi mua được vé máy bay vì thuê càng sớm thì giá sẽ càng rẻ. Nếu đến nơi mới thuê thì có thể gặp rủi ro vì ngoài giá đắt, có thể không có xe hoặc không có xe vừa ý. Nam cho biết cần thuê xe tại địa điểm thuận tiện để nhận và trả xe như sân bay hoặc khách sạn. Ngoài ra, hãy trả bằng thẻ tín dụng quốc tế như Visa hay Master Card vì thường có khuyến mãi đáng kể. Theo anh, phương pháp du lịch này tiết kiệm hơn khi đi theo dạng gia đình, càng đông thành viên thì càng rẻ. Ví dụ, nếu đi ít người hoặc cả ngày chỉ đi vài điểm tham quan, có sẵn phương tiện công cộng thì việc thuê xe tự lái sẽ không rẻ bằng.

Anh và con trai check-in dưới chân tháp Eiffel tại Paris (Pháp).

Các chuyến đi đều đem lại những trải nghiệm đáng nhớ cho gia đình. Đối với Nam, lên xe là cả nhà bên nhau, không ai cầm điện thoại, không ai xem TV. Tất cả đều nói, bàn bạc, nghe, tận hưởng chung một khoảnh khắc, một con đường phía trước. Cậu con trai năm nay 9 tuổi của anh được học hỏi, trải nghiệm theo phong cách du lịch kiểu này. Theo anh, giá trị thu được từ những chuyến đi này sẽ phong phú và đa dạng hơn cách du lịch thông thường.

Hiện tại, gia đình anh đang có dự định gần nhất là khám phá Australia nhưng do ảnh hưởng của đại dịch nên tạm hoãn. Tuy nhiên, gia đình có tin vui là mới đón thêm một bé gái. Đầu năm, khi cô con gái được 8 tháng tuổi, gia đình anh đã lái xe từ TP HCM ra Đà Nẵng, đón Tết ngay trên xe.

Trung Nghĩa

Ảnh: NVCC