Gia đình tỷ phú truyền thông Mỹ khép lại cuộc đấu thừa kế

Gia tộc Murdoch khép lại cuộc chiến thừa kế kéo dài nhiều năm, với người con trai lớn kiểm soát hai tập đoàn truyền thông Fox và News Corp.

Thỏa thuận dàn xếp thừa kế được gia đình ông trùm truyền thông Rupert Murdoch công bố ngày 9/9 chấm dứt những tranh chấp pháp lý dai dẳng giữa 6 người con của ông, đồng thời bảo đảm định hướng bảo thủ của đế chế truyền thông toàn cầu mà ông xây dựng nhiều thập kỷ.

Murdoch có 6 người con từ 3 cuộc hôn nhân, gồm Prudence (sinh năm 1958), Elisabeth (1968), Lachlan (1971), James (1972), Grace Helen (2001) và Chloe (2003).

Con trai lớn Lachlan sẽ kiểm soát toàn bộ tập đoàn truyền thông Fox và News Corp.

James, Elisabeth và Prudence đồng ý bán toàn bộ cổ phiếu tại hai tập đoàn trong vòng 6 tháng. Đổi lại, mỗi người nhận khoảng 1,1 tỷ USD. Các tập đoàn cho biết toàn bộ cổ phiếu được bán ở mức giảm giá khoảng 4,5% so với giá kết phiên gần nhất, thu về tổng cộng khoảng 1,37 tỷ USD.

Tỷ phú Rupert Murdoch dự sự kiện tại California ngày 5/4. Ảnh: Reuters

Gia đình lập một quỹ tín thác mới, với người thụ hưởng là Lachlan và hai em cùng cha khác mẹ là Chloe và Grace. Các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng quỹ tín thác này trị giá khoảng 3,3 tỷ USD, nắm 36% cổ phiếu ở Fox và 33% cổ phiếu ở News Corp.

Các xung đột về thừa kế trong gia tộc Murdoch bắt đầu khi tỷ phú Mỹ tìm cách sửa đổi các điều khoản của quỹ tín thác gia đình. Quỹ được lập nên sau khi ông ly dị người vợ thứ hai là Anna vào năm 1999, thông qua đó cho phép Rupert Murdoch giữ một số lượng cổ phiếu đáng kể trong hai tập đoàn truyền thông.

Theo quy định ban đầu của quỹ, cổ phiếu ở hai tập đoàn sẽ được chia cho cả 4 người con lớn Prudence, Elisabeth, Lachlan và James một khi ông Murdoch qua đời. Nhưng về sau, tỷ phú Mỹ cảm thấy chỉ có Lachlan đủ năng lực điều hành, đồng thời lo sợ ba người còn lại bắt tay tước quyền đương kim chủ tịch Fox và News Corp.

Mối lo ngại đó khiến Murdoch đề nghị điều chỉnh quỹ tín thác, với những điều khoản ngăn chị em của Lachlan can thiệp vào công việc, theo hồ sơ tòa án bị rò rỉ cho truyền thông.

Các tranh chấp kéo dài nhiều năm và chỉ được công khai khi tòa án tại Reno, bang Nevada, tháng 12/2024 bác bỏ đề nghị chỉnh sửa quỹ tín thác. Phán quyết này mở đường cho Prudence, Elisabeth và James kháng cáo để thỏa thuận lại quyền thừa kế, dàn xếp đền bù tài chính và chấm dứt mọi tranh chấp pháp lý.

Lachlan Murdoch (trái) và James Murdoch (phải) dự lễ cưới của bố Rupert Murdoch vào năm 2016 tại London. Ảnh: Reuters

Cuộc chiến quyền lực trong gia tộc Murdoch từng là nguồn cảm hứng cho bộ phim truyền hình nổi tiếng Succession. Trong thực tế, sự chia rẽ không chỉ đến từ lợi ích kinh tế mà còn xuất phát từ khác biệt chính trị sâu sắc giữa Lachlan và các anh chị em.

James nhiều lần chỉ trích Fox News về định hướng chính trị bảo thủ, cách đưa tin về biến đổi khí hậu và cuộc bầu cử Mỹ 2020. Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí Atlantic, James còn gọi bố mình là "người kỳ thị phụ nữ" và nhận định Fox News "đe dọa nền dân chủ Mỹ".

Lachlan, có khuynh hướng chính trị bảo thủ nhất trong số các con của Rupert, đã điều hành hai tập đoàn từ khi bố mình lui về làm chủ tịch danh dự năm 2023.

Thỏa thuận mới củng cố vị trí của Lachlan trong đế chế truyền thông Murdoch, loại bỏ khả năng ông bị các anh chị em liên kết để "lật đổ". Nhà phân tích truyền thông Claire Enders đánh giá đây là một động thái tốt với các cổ đông vì đảm bảo Fox News luôn là thành trì chính trị bảo thủ của truyền thông Mỹ.

Thanh Danh (Theo Guardian, Reuters, BBC)