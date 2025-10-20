Cùng chồng trả xong nợ cờ bạc 3,5 tỷ, anh bỏ tôi theo người mới

Anh đã bỏ được cờ bạc nhưng lại không về với vợ con mà xác định tương lai với người khác.

Chồng nghiện lô đề, nợ nần, bỏ đi nơi khác và lấy vợ mới, đòi ly hôn với tôi. Bản thân tôi đã chấp nhận được sự thật này nhưng vẫn rất suy sụp. Tôi phải làm sao? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Tôi 35 tuổi, chồng hơn một tuổi, yêu nhau từ thời sinh viên được bốn năm thì tiến tới hôn nhân, khi cả hai chưa có công việc ổn định. Chúng tôi cưới nhau được gần 12 năm và có hai con trai. Anh làm trong cơ quan nhà nước, công việc không quá bận rộn, lại thích tự do nên hay đi chơi thể thao, đi nhậu, uống nước với bạn bè. Tuy vậy, anh vẫn làm tròn trách nhiệm chăm sóc, đưa đón con đi học, tắm rửa, cơm nước, việc nhà, vì tôi đi làm công ty nên thường về muộn.

Từ ngày cưới nhau, anh có chơi lô đề, từ tiền cưới, tiền thai sản... Sau những lần nhỏ nhặt ấy, cứ vài năm anh lại báo nợ gia đình. Rồi số nợ ngày càng lớn, càng dày hơn. Tổng số nợ gia đình phải bỏ ra trả cũng tầm 3,5 tỷ đồng. Lần gần nhất, gia đình quyết định không trả nữa và cho anh nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, đi xa làm ăn với hy vọng anh sẽ thay đổi, trở thành người bình thường, quay về quê hương chăm sóc con cái.

Nhưng sự thật phũ phàng: mới chỉ có năm tháng xa nhà, bốn tháng trước anh còn liên lạc, hứa hẹn yêu thương vợ con. Vậy mà chỉ trong một tháng trở lại đây, anh đã có người mới và nói rằng muốn xác định tương lai với người ta, không muốn trở về, đồng thời quyết định chấm dứt với tôi. Hiện tôi đưa hai con về bên ngoại ở. Bản thân rời đi không có một chút tài sản. Ông bà nội đã yếu nhưng thương yêu cháu và có điều kiện nên hỗ trợ tôi phần nào về kinh tế để nuôi hai con.

Tôi tự nhận mình là mẫu người phụ nữ của gia đình, luôn yêu chồng thương con. Nhưng vì anh không cho tôi cảm giác an toàn nên tôi hay có tính dò xét, nghi ngờ, kìm kẹp khiến anh ở bên tôi cảm thấy không được tự do. Tôi cứ nghĩ mình đồng cam cộng khổ, trả nợ cùng anh rồi một ngày anh bỏ được lô đề, trở về sống hạnh phúc bên tôi. Vậy mà không, anh bảo anh bỏ được thật rồi nhưng lại xác định tương lai với người khác.

Phương Thủy